Confirman que Lili Stefan sale con un cantante italiano 26 años menor | VIDEO

El mundo del espectáculo se convulsionó con las recientes declaraciones del polémico presentador Javier Ceriani, quien en su programa lanzó una bomba que, de ser cierta, redefiniría la vida sentimental de una de las figuras más queridas de la televisión hispana: Lili Estefan. Según Ceriani, la famosa "Flaca" de El Gordo y la Flaca mantiene una relación amorosa con Piero Barone, el tenor italiano de la aclamada banda Il Volo.

La afirmación de Ceriani no solo apunta a un romance inesperado, sino que también resalta una significativa diferencia de edad, lo que generó un revuelo aún mayor. "Quién de los tres de Il Volo se come Lili Stefan. Supuestamente, la Flaca del Gordo, tiene una relación de comerse de vez en cuando", declaró Ceriani, agregando que Lili Estefan, de 58 años, está involucrada con Piero Barone, de 32 años. Esto implica una diferencia de 26 años, una cifra que desató una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales y medios de comunicación.

Ceriani, conocido por sus revelaciones a menudo controvertidas y su estilo directo, no dudó en señalar la aparente discrepancia de edad con su característico sarcasmo: "Es el colágeno de Lili Stefan, de 32 años, la mitad de ella, tiene 58 años. Tendrán su química, debe tener su especialidad Lili. Claro, estuvo casada mucho tiempo, le lleva unos 30 años. Que lo disfrute". La mención del "colágeno" y la alusión a la larga soltería de Estefan tras su divorcio añadieron más leña al fuego.

Lili Stefan tendría una nueva relación. Crédito: @LiliEstefan

Divorcio de Lili Estefan

La vida sentimental de Lili Estefan fue de interés público desde hace varios años, especialmente a raíz de su doloroso divorcio de Lorenzo Luaces. En 2017, después de 25 años de matrimonio y dos hijos en común, la pareja anunció su separación, un proceso que la conductora describió en múltiples ocasiones como uno de los momentos más difíciles de su vida.

Durante los años posteriores a su divorcio, Lili Estefan se mostró abierta y vulnerable al hablar de los desafíos emocionales y personales que enfrentó. En diversas entrevistas, compartió cómo el proceso la obligó a reinventarse, a encontrar fortaleza en sí misma, a priorizar su bienestar junto al de sus hijos. Confesó que la idea de volver a encontrar el amor le parecía distante en un principio, pero con el tiempo, su postura evolucionó.

En varias ocasiones, Estefan manifestó que, aunque no busca activamente una relación, está abierta a las posibilidades que la vida le presente. Comentó que la felicidad no depende de tener una pareja, pero que no está cerrada a vivir una nueva historia de amor si surge la persona adecuada. Esta actitud de apertura es la que, según Ceriani, podría haberla llevado a este supuesto romance con Piero Barone.

Hasta el momento, ni Lili Estefan ni Piero Barone emitieron declaraciones públicas sobre las afirmaciones de Javier Ceriani. El silencio de los protagonistas solo alimenta el misterio y la especulación en torno a este posible romance. Si bien las palabras de Ceriani generaron un gran impacto, es importante recordar que, sin una confirmación por parte de los involucrados, estas permanecen en el terreno del rumor.