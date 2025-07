Carlos III quiere que el príncipe Harry, Meghan Markle y sus dos hijos estén en su funeral: "El lugar que le corresponde"

¿Reconciliación en puerta? Todo apunta a que Carlos III y su hijo, el príncipe Harry, podrían limar asperezas y que estas ganas ya no sólo vienen por parte del Duque de Sussex, quien lo ha manifestado de forma pública, sino que ahora el Rey también está considerando que la familia vuelva a estar unida, al menos para su funeral.

Victoria Ward, editora real de The Telegraph, dio a conocer que tras las declaraciones del príncipe Harry en una entrevista hablando sobre su situación con su padre, ahora en el Palacio de Buckingham ya se comienza a esbozar qué pasará con padre e hijo, pero con ciertas reservas que todavía no son oficiales. Aunque agregó que los asesores reales no han dado su opinión, Carlos II no pierde las esperanzas.

Cabe destacar que en la publicación del medio británico se comenta que el monarca tiene "muchas esperanzas" de poder volver a reunirse con su hijo menor, además de "seguir construyendo" una relación con sus nietos Archie, de 6 años, y Lilibet, de 3 años. Para lo anterior ya hay un posible escenario, pero también ya se habla de un futuro más trágico en el que el príncipe Harry, su esposa Meghan Markle, y sus dos hijos estén presentes en su cortejo fúnebre.

Carlos III y el príncipe Harry ya tendrían fecha para su reencuentro

The Telegraph dio a conocer que la oportunidad perfecta en la que el rey Carlos III y el príncipe Harry podrían tener su anhelado reencuentro sería durante los Juegos Invictus del Duque, mismos que se celebrarán hasta 2027 en Birmingham. Asimismo, para los festejos del cumpleaños número 80 del monarca, el 14 de noviembre de 2028, pero más allá de los encuentros, se habla del funeral del Rey cuando inicie la Operation Menai Bridge.

La familia se ha mantenido distanciada por diversos escándalos y la repentina salida de Harry y Meghan de la Familia Real Británica. (Foto: IG @sussexroyal)

Recordemos que la Operation Menai Bridge o Operación Puente de Menai, es el nombre clave que el Palacio de Bukinham ha creado para anunciar la muerte del rey de Reino Unido cuando este momento llegue; sin embargo, Victoria Ward insiste en que esta revelación no es un indicativo de un deterioro de salud de Carlos III, quien desde hace más de un año lucha contra el cáncer y que se espera que siga viviendo muchos años más.

Harry, Meghan Markle y sus hijos estarían en el funeral del rey Carlos III

En exclusiva, The Telegraph dio a conocer que el rey Carlos III sí ha tomado en cuenta para su futuro funeral que su hijo, el príncipe Harry, esté presente. También se dice que diferencia de cuando murió la reina Isabel II, un evento luctuoso en el que solo asistió él acompañado por su esposa, Meghan Markle; el monarca quiere que cuando inicie la Operation Menai Bridgem, también estén sus dos nietos, Archie y Lilibet.

"Cuando llegue el momento, el monarca insistirá en que su hijo menor ocupe el lugar que le corresponde en el centro de su familia, quizás consciente de esa última oportunidad de crear armonía familiar", se lee en la publicación de la editora real.

Además, en esta filtración se reveló que al ocupar el "lugar que le corresponde", el príncipe Harry también ocuparía un alto nivel de importancia en los planes funerarios. Por ejemplo, se espera que el Duque de Sussex y su familia: