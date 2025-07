Bárbara de Regil celebra su aniversario 10 con extravagante boda en Las Vegas

Más allá del éxito y la polémica que la ha rodeado en más de una ocasión, Bárbara de Regil vive fuera de los reflectores un gran amor junto a Fernando Schoenwald con quien celebró recientemente su décimo aniversario. Para ello, la actriz optó por una romántica escapada en Las Vegas, Nevada, donde una vez más se declararon su amor frente al altar en una boda en la que estuvieron acompañados de un sujeto vestido como Elvis Presley.

"Nos casamos en Las Vegas. Más enamorada que nunca de ti, mi rey. 10 años despertando ilusionada de vivir mi contigo", escribió la actriz junto a una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram. En deja ver que estuvieron solos en la romántica ceremonia temática en la que "Elvis Presley" habría oficiado la boda y otro sujeto bajo el mismo personaje fue su testigo sin más personas cercanas a ellos en el lugar.

Si algo no podía faltar en la íntima y divertida ceremonia fueron los votos matrimoniales, por lo que la protagonista de "Rosario Tijeras" aprovechó para renovarlos destacando el gran amor que siente por su esposo, Fernando Schoenwald, quien se mostró emocionado por el tierno momento: “Te tomo una vez más en las buenas y en las malas; en la salud y en la enfermedad; en la pobreza y en la riqueza; por ahora y para siempre".

Para la boda la actriz optó por un arrebatador conjunto rojo satinado corte sirena, se trata de una elegante pieza con detalles estilo lencero en el corsé que le permitió presumir su impactante y atlética figura. A juego llevó una falda que delineó a la perfección su silueta y lo complementó con zapatillas blancas abiertas con un delicado moño al frente al estilo Marilyn Monroe, con el que hizo un guiño al toque clásico de Hollywood.

Bárbara de Regil conoció a Fernando Schoenwald gracias a su primo, el conductor Marco Antonio Regil, que los presentó durante un evento en el que iba a recibir un premio. De acuerdo con el relato de la actriz, se trató de amor a primera vista y desde entonces comenzó su historia de amor.

“Cuando subí a la camioneta de mi primo me dijo que me iba a presentar a un amigo, a quien no vi bien y en ese momento no me gustó para nada. Cuando llegamos al evento yo no quería que él llegue, pero bueno (…) Él se paró y dijo: ‘Me voy a casar con tu prima’. Mi primo le pidió que se calmara porque acaba de presentarnos, pero él lo repitió”, recordó la actriz.