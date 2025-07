Atala Sarmiento revela las últimas palabras que le dijo Daniel Bisogno antes de morir | VIDEO

Atala Sarmiento, conductora de espectáculos que durante muchos años fue parte de "Ventaneando", reveló las últimas palabras que le mandó Daniel Bisogno a través del celular, esto en una de las más recientes entrevistas que dio en México, donde no tuvo reparo en abrir su corazón.

Tras una breve explicación, dio a conocer que el último mensaje escrito que le mandó fue porque le reveló que estaba perdonado por todas las cosas que aparentemente habrían pasado entre ellos, por lo que Daniel le dijo que no podía parar de llorar tras el texto enviado, ya que la considera una de sus mejores amigas.

“No te he contestado porque tu mensaje me ha hecho llorar sin parar, pues cuando algo así viene de una persona que quieres tanto y la verdad tú eres la amiga que más he querido. Me iluminaste la mañana. Déjame quito a Libertad Lamarque tantito y te voy a responder como se debe. Desde el ser de oscuridad que soy” Noticias Relacionadas Poncho de Nigris se reencuentra con su mamá y hacen fuertes reclamos, ¿se reconcilian?

El maquillista Luis Torres se sometió a una cirugía estética en la nariz por culpa de ácido hialurónico en exceso

Pero en su último cumpleaños, en 2024, le mandó un audio más en donde le confesó que le daba mucha alegría recibir mensajes de ella, además de haberle propuesto hacer un proyecto juntos, aunque sea a través de internet, ya que ahora Atala Sarmiento vive en Europa, mientras que Daniel seguía en México.

"Mi querida Ata, que bueno que me escribiste eso, tú en Palermo y yo en la Álvaro Obregón, no puede ser. Le atinaste porque es mi cumpleaños. ME da muchísima alegría ver un mensaje tuyo, de los que más alegría me ha dado"

La periodista Atala Sarmiento abrió su corazón. Crédito: @AtalaSarmientoOficial

¿Qué hizo Atala Sarmiento tras la muerte de Daniel Bisogno?

En esta misma entrevista, la periodista Atala Sarmiento abrió su corazón para hablar sobre el profundo impacto que le causa la ausencia de Daniel Bisogno. A pesar de la distancia y el tiempo sin verse, Sarmiento reveló que el deceso del presentador le representa un duelo complejo y difícil de asimilar.

"Me sigue costando trabajo aceptar la idea de que ya no está. Como llevaba muchos años sin verlo, en mi mente él siempre estaba aquí", compartió visiblemente afectada, evidenciando cómo la noticia de su partida del plano terrenal cambió la percepción que ella tenía de su colega y amigo.

La exconductora de televisión describió su sentir como un "duelo muy raro", pues la distancia física que los separaba en vida no se compara con la ausencia definitiva. "No es que estemos lejos o nos separe un océano, es que él ya no está en este plano terrenal. Me cuesta mucho trabajo asimilar eso, hacerme a la idea de que ya no está", expresó Sarmiento, destacando la dificultad de procesar que ya no existe la posibilidad de un reencuentro. La imposibilidad de volver a verlo y abrazarlo es una realidad que aún le resulta dolorosa.