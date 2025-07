Arturo Carmona podría anular su matrimonio religioso con Alicia Villarreal para casarse con su novia

Arturo Carmona atraviesa por un momento feliz en lo que respecta su situación romántica, tras varios años soltero y ser vinculado con algunas mujeres del espectáculo, el actor actualmente sostiene un noviazgo con una talentosa bailarina de nombre María Emilia Bragado, por lo que fue cuestionado sobre sus planes de llegar al altar.

En el programa de espectáculos “Ventaneando” revelaron una entrevista que le hicieron al actor, en donde fue cuestionado sobre la posibilidad de dar el siguiente paso con su nueva novia, así como anular el matrimonio religioso de más de 30 años con su ex esposa la cantante Alicia Villarreal, quien se sabe es la madre de su hija Melenie Carmona.

El actor se dijo muy contento y emocionado por su noviazgo con la bailarina María Emilia Bragado, a quien conoció en la obra “Perfume de Gardenia”, pero también destacó si estaría dispuesto a anular el matrimonio religioso con Alicia Villarreal para casarse con su pareja actual.

Arturo Carmona junto a su novia María Emilia Bragado. Foto/IG/mariaemilia_22

¿Arturo Carmona anulará su matrimonio religioso con Alicia Villarreal?

Fue en el año 1997 cuando en Monterrey, Nuevo León se casaron por la iglesia la cantante Alicia Villarreal y el entonces futbolista Arturo Carmona, la boda fue motivo de especulaciones y polémica en el ambiente artístico ya que fue televisada desde la Catedral Metropolitana de dicha ciudad.

Ante el cuestionamiento de una posibilidad de anular su matrimonio, Arturo Carmona mencionó que él ya no forma parte de la iglesia católica, ya que es cristiano, por lo que no le ve el caso de realizar el proceso de anulación del matrimonio con su ex esposa Alicia Villarreal, aunque tampoco manifestó que haya planes de boda con su novia María Emilia Bragado, pero no descarta la posibilidad.

“Ya veremos en su momento qué pasa, yo soy cristiano, me casé por la iglesia católica, tal vez de esta parte no es necesario que tenga que anularse un matrimonio por la iglesia”, fue lo que mencionó.

¿Quién es la novia de Arturo Carmona?

María Emilia Bragado y Arturo Carmona sostienen una relación sentimental desde hace algunas semanas, pero poco se sabe sobre la chica que le robó el corazón al famoso. Entre algunos de los detalles es que es bailarina y que hasta hace tiempo formó parte de la producción de la obra “Perfume de Gardenia” en donde se conocieron.