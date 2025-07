Actriz de iCarly llevará a la pantalla el abuso que sufrió por parte de su mamá; Jennifer Aniston será la protagonista

La reconocida actriz estadounidense Jennifer Aniston, conocida mundialmente por su icónico papel en la serie "Friends", será la protagonista y productora ejecutiva de la esperada adaptación televisiva del libro "I'm Glad My Mom Died" ("Me alegro de que mi madre haya muerto"), escrito por Jennette McCurdy, ex estrella infantil y coprotagonista del popular programa "iCarly" de Nickelodeon.

El anuncio oficial se realizó este martes a través de Variety, una de las principales revistas de la industria del entretenimiento, confirmando así que Aniston dará vida a la madre de McCurdy en esta producción que promete abordar los delicados temas tratados en el libro, todos estos relacionados con vivencias reales Jennette, llenas de abuso emocional y psicológico ejercido por su propia mamá.

Cabe recordar que en 2022, McCurdy publicó sus memorias "I’m Glad My Mom Died", donde relata con un tono a la vez desgarrador y humorístico los abusos que enfrentó y cómo logró liberarse de ese entorno opresivo propiciado por su mamá. El libro fue un éxito editorial, permaneciendo durante 80 semanas en la lista de best-sellers del New York Times y aún hoy siendo una referencia sobre los efectos del abuso parental en la salud mental, especialmente en la industria del entretenimiento infantil.

Apple TV anuncia serie basada en el libro "I'm Glad My Mom Died" de Jennette McCurdy

Jennette McCurdy alcanzó la fama desde muy joven gracias a su papel como Sam Puckett en la exitosa serie para adolescentes "iCarly" (2007-2012). Sin embargo, detrás de las cámaras, su vida estuvo marcada por una compleja y tóxica relación con su mamá, quien ejerció un control estricto y abusivo durante gran parte de su infancia y adolescencia.

Según informó Deadline, esta serie será una comedia dramática (o dramedy) de 10 episodios; además de Jennifer Aniston como protagonista y productora ejecutiva, Jennette McCurdy estará involucrada en la producción y en el guion, junto con Ari Katcher, reconocido por su trabajo en series como "Love, Victor" y "The Mayor". Esta colaboración asegura una narración auténtica, respetuosa y a la vez entretenida.

La sinopsis oficial promete que la serie mostrará "un relato desgarrador y divertidísimo" de la relación abusiva entre McCurdy y su madre, un papel que será interpretado por Aniston, quien asumirá un reto de encarnar a un personaje complejo y multidimensional. Según Hollywood Reporter, esta producción será una oportunidad para que Jennifer Aniston amplíe su repertorio, demostrando su versatilidad más allá del género de la comedia ligera, tal como lo ha hecho en series como "The Morning Show".

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno, sí se confirmó que "I’m Glad My Mom Died" estará disponible en Apple TV, por lo que las expectativas son altas ya que fuentes cercanas a Deadline señalan que la producción ya está en etapa de desarrollo avanzado y se espera que comience la filmación en los próximos meses.

¿De qué trata el libro "Me alegro de que mi madre haya muerto"?

"Me alegro de que mi madre haya muerto" ("I'm Glad My Mom Died" por su título en inglés) es una autobiografía honesta y cruda en la que la ex estrella infantil Jennette McCurdy narra su compleja y dolorosa relación con su madre. El libro explora, desde una perspectiva personal y sincera, cómo su mamá ejerció un control abusivo durante su infancia y adolescencia.

McCurdy detalla cómo esa relación la llevó a sufrir abuso emocional, psicológico y presiones extremas para mantener una imagen pública impecable, además de problemas de salud como trastornos alimenticios y ansiedad. A lo largo de sus páginas, la autora describe el impacto de esa dinámica abusiva en su desarrollo personal y profesional y cómo luchó por encontrar su identidad y libertad emocional tras años de manipulación.

Aunque aborda temas muy difíciles y dolorosos, el texto también utiliza el humor negro para sobrellevar y darle un tono único a su historia. Pero más allá de contar su experiencia, el libro busca visibilizar los daños del abuso emocional en familias disfuncionales y promover el diálogo sobre la salud mental, especialmente en el contexto de la industria del entretenimiento infantil, donde la presión y el control pueden ser abrumadores.