William Levy habla de lo que pasó la noche de su arresto y de su experiencia en una celda

Aunque durante varias semanas William Levy se mantuvo en silencio sobre su arresto y el proceso que enfrenta por el que tuvo que presentarse ante un juez en Miami, Florida, finalmente habló sobre lo ocurrió aquella noche. Entre risas y bromas, el actor, de 44 años, también dio detalles de su experiencia en una celda y su extraño encuentro con sujeto con el que compartió espacio en prisión.

El actor de “Café con aroma de mujer” fue detenido el pasado 14 de abril en la ciudad de Weston, Florida, y enfrenta cargos por intoxicación desordenada en un lugar público causando disturbios y otro por traspaso de propiedad privada. Esto debido al enfrentamiento que protagonizó en un restaurante, en el que, de acuerdo con testigos, lo habrían sacado entre gritos y empujones tras reclamar la elevada cantidad en la cuenta.

En entrevista para “El Hormiguero” con Pablo Motos, William Levy no evitó ser cuestionado sobre su arresto y explicó que todo comenzó cuando el hombre con el que se encontraba reclamó que le habían cobrado algo de más en la cuenta. Indicó que la manera en la que fueron sacados del establecimiento desató molestia y, por tanto, una intensa discusión por la que llamaron a la policía y lo arrestaron.

"Sí, fue hace poco. No paso nada grave, no como se ha especulado. Estábamos tomando un trago, un amigo mío, uno de los padres del equipo de mi hijo y yo. A la hora de pagar la cuenta, con todo su derecho, él pensó que algo estaba de más y había una persona en la barra y empezaron a discutir por esta situación. El hombre se para y yo en medio, me puse ahí porque lo mejor es evitar que la situación escale, en el medio de todo eso llegó la policía, nos dejaron ir, pero la forma en la que nos dijeron fue muy fuera de lugar y ese punto fue que me llevaron porque quisieron, yo estaba afuera”, dijo el actor.

La mañana del pasado 4 de junio el actor se presentó ante una jueza en Florida -cita a la que llegó 40 minutos tarde- y su abogada, Regina Tsombanakis, solicitó más tiempo y una nueva fecha ya que Levy entraría a un programa para el control de ira. La petición fue aceptada y su audiencia se pospuso para el próximo 26 de junio, hasta entonces el actor sabrá lo que ocurrirá con su situación legal.

Mientras tanto, Levy recordó entre risas y bromas su experiencia en una celda y que su defensa luchó para que pudiera pagar la fianza de 500 dólares a tiempo para poder presentarse al importante partido que tenía su hijo, pues aseguró que nunca falta a los eventos deportivos.

"No dormí, pero hice nuevas amistades. Me pasó algo cómico allí. Nos llevaron a la celda y ya dentro cuando nos dieron el desayuno, lo pero que he visto en mi vida, un joven al lado mío me dijo: ‘Te doy galletas por tu sandwich’, ¿de dónde las había sacado? Y me mira y las saca de un bolsillo de la camisa con una cara... Pensé que había una cámara oculta. Se lo regalé, yo no tenía hambre. Luego me di cuenta que eran las de la cena que las había guardado”, recordó el actor.