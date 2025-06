Tras enfrentar al cáncer, empeora salud de Bettina Salazar por terrible enfermedad en los huesos

Bettina Salazar es una de las comediantes más destacadas en México, por ello, generó gran preocupación entre sus fans cuando reveló que había sido diagnosticada con cáncer de mama. A diez años de vencerlo la también conductora enfrenta otro difícil momento de salud, pues una enfermedad en los huesos ha dificultado su movimiento y, por tanto, algunos de sus proyectos llevándola a considerar lo que hará en caso de que su salud empeore.

Hace ya una década que la comediante, también conocida como Olga Sana, venció al cáncer de mama y actualmente se ha sumado a campañas para concientizar sobre la autoexploración para detectarlo de forma temprana. Sin embargo, aún enfrenta retos de salud por la osteoporosis por la que se encuentra bajo tratamiento y ante la que se muestra positiva pese a que ha afectado también algunas de sus actividades.

Bettina Salazar describió su estado de salud como delicado por la osteoporosis, enfermedad que la ha llevado a considerar abrir un negocio para poder solventar sus gastos y continuar trabajando en caso de que la enfermedad avance y le impida moverse. La actriz dejó claro que, pese a su estado, no ha considerado retirarse ya que desea “morir en la raya” haciendo lo que tanto ama.

“Sigue avanzando la osteoporosis. Sí es delicado, pero ahí estamos con un tratamiento, lo más chistoso es que me caigo y no pasa nada, luego me caigo y no se me rompe hueso ni nada. Bendito Dios yo me siento muy bien (…) Sigo con un tratamiento, sí he avanzado, yo espero que se detenga, vamos a esperar que eso arrojen ahora los estudios”, dijo en entrevista para el programa “De primera mano”.