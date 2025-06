Tras encuentro con Anna Porter, Gala Montes envía un fuerte mensaje a su mamá que pone fin a su relación para siempre

Gala Montes no se quedó callada y reaccionó al reciente encuentro de su madre con la influencer Anna Porter, situación que le causó mucha tristeza, por lo que le envió un fuerte mensaje a Crista Montes con el cual pondría fin a su relación para siempre sin posibilidades de una reconciliación.

Hace unos días su madre, la señora Crista Montes se reunió con Anna Porter, quien habría sido pareja sentimental de Gala. El encuentro fue inesperado y sorpresivo, sobre todo porque su mamá posteó un video de la polémica reunión. Como era de esperarse la cantante se enteró del hecho y fue algo muy triste para ella.

Los problemas entre Gala y su madre parecen no tener fin, pues conforme pasa el tiempo ocurren situaciones que las alejan de una reconciliación. Recordemos que además de Anna, Crista también tuvo una charla pública con Adrián Marcelo, con quien Montes tuvo fuertes enfrentamientos durante su participación en La Casa de los Famosos México.

Foto: IG @galamontes

Gala Montes reacciona al encuentro de su mamá con Anna Porter y le envía fuerte mensaje

Durante una breve entrevista con reporteros, Gala Montes fue cuestionada sobre Anna Porter y su madre. Al respecto mencionó que le deseaba lo mejor a su mamá, le recomendó utilizar su energía para otro tipo de cosas y aseguró que después de todo lo que le ha hecho no espera nada de ella y le desea lo mejor pero fue contundente al mencionar que no la quiere volver a ver. Mientras que de Anna Porter no tuvo nada que decir.

"Me duele mucho, ella (su mamá) tiene mucho que trabajar, le deseo lo mejor y ya está, si yo fuera ella mi mejor recomendación sería que utilizara esa energía para otras cosas. Después de lastimar a una persona ya no esperas más (...) Yo le deseo lo mejor pero no quiero volver a verla", dijo la actriz el sábado por la noche.

Gala Montes quiere ser madre y asegura que sería la mejor

Durante la charla Gala Montes también habló sobre la maternidad, expresó que tiene muchas ganas de ser madre y es algo que quiere cumplir en su vida, aseguró que sería muy buena mamá pues siempre estaría atenta a lo que necesitara su hija o hijo y trataría de llenar su mente y cuerpo de experiencias en el deporte y las artes.