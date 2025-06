Ninel Conde entraría a La Casa de los Famosos México, esto es lo que ganaría el Bombón Asesino | VIDEO

Ninel Conde sería una de las siguientes confirmadas para integrar La Casa de los Famosos México tres. La nueva temporada ya está a la vuelta de la esquina y no han dejado de salir nombres que integrarán el nuevo elenco del reality show más polémico de todo el país.

Desde luego, el "Bombón asesino", como se le conoce a la cantante mexicana, será parte de dicha transmisión 24/7 de acuerdo con las revelaciones de Javier Ceriani, quien también confirmó que le estarán pagando varios millones de pesos para que se encierre durante un buen tiempo

Sin embargo, el conductor también aceptó que no hay nadie a quien le parezca interesante la llegada de la cantante a la casa, pues es famosa por no decir nada sobre los chismes que continuamente la rodean, por lo que tendrá muy poco contenido que ofrecer al público fanático del concurso.

"La plata se va a sus arcas. Quieren escándalo, pero que ahora no se haga la mojigata. Ninel Conde, de verdad increíble que le hayan pagado tanto y tanto dinero, lo que no le dieron a Capetillo, a William Levy, no vale la pena. Vamos a ver cómo funciona la Casa de los Famosos. Ahí no se va poder poner filtros. A nadie le interesa Ninel, es aburrida"