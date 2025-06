Ninel Conde culpa a Daniel Bisogno del bullying por la polémica del “Surimi” y asegura que todo fue mentira

Ninel Conde estuvo como invitada en el podcast de Yordi Rosado, la estrella de la música, las redes sociales y la televisión reveló un secreto que pocos sabían de su carrera artística, ya que por años se dijo que ella confundió la palabra “surimi” con “tsunami”, pero lo que en realidad sucedió es que la anécdota viral fue un invento del fallecido periodista Daniel Bisogno, según mencionó.

Conocida como el “Bombón asesino”, Ninel Conde estuvo cómo invitada especial en una entrevista con Yordi Rosado, ahí la famosa no se guardó nada y se defendió asegurando que aquella mala broma le trajo tristes momentos a su vida profesional y personal, pero también contó la forma en la que logró salir adelante y hasta ganar dinero de eso.

El tema comenzó cuando Yordi Rosado cuestionó a Ninel Conde sobre algún momento difícil que recordara de su carrera, la famosa mencionó que esa situación que se hizo viral sí afectó bastante su autoestima, ya que recibió bullying y comentarios negativos en donde aseguraban y la llamaban “tonta”.

Algo que muchas personas desconocían sobre la situación de Ninel Conde con esta presunta confusión, es que fue el fallecido periodista y actor Daniel Bisoño a quién se le ocurrió hacer la broma, que todos creyeron y por el que fue señalada por bastantes años.

“Fue una cuestión que, mi querido Bisogno, que en paz descanse, se le ocurrió decir y se volvió una falsa verdad. Me hicieron mucho bullying, ahí fue una de las partes que me afectó mucho, me sentí golpeada hasta que caí a la lona y más abajo no puedo estar”, reveló Ninel Conde.