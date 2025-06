Muere Sly Stone, uno de los mejores guitarristas de la historia que luchó contra el EPOC | VIDEO

Con profundo pesar, la familia de Sly Stone, el icónico líder de la banda Sly and the Family Stone, anunció hoy su fallecimiento. El músico, cuyo nombre real era Sylvester Stewart, murió pacíficamente rodeado de sus tres hijos, su amigo más cercano y su familia extendida, tras una prolongada batalla contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y otros problemas de salud subyacentes. Su partida deja un vacío inmenso en el mundo de la música, pero su legado perdurará por generaciones.

Stone fue una figura monumental y un pionero que redefinió los géneros del pop, funk o rock, dejando una huella imborrable con sus canciones. Su influencia es innegable, su música sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y aficionados por igual. Como testamento a su incansable espíritu creativo.

La familia de Stone expresó su más profundo agradecimiento por las innumerables muestras de amor y las oraciones recibidas en este difícil momento. Desearon paz, armonía a todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por la música o la existencia de Sly. La familia del músico agradeció de corazón el apoyo inquebrantable recibido, mientras el mundo se despide de uno de los artistas más influyentes de la historia.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Sly Stone, de Sly and the Family Stone. Tras una prolongada lucha contra la EPOC y otros problemas de salud subyacentes, Sly falleció en paz, rodeado de sus tres hijos, su mejor amigo y su familia. Si bien lamentamos su ausencia, nos consuela saber que su extraordinario legado musical seguirá resonando e inspirando a las generaciones venideras"

Fue uno de los más creativos en la guitarra. Crédito: @slystoneofficial

Sly Stone: La Mente Maestra Detrás del Sonido Funky que Cambió el Mundo

Sly Stone, nacido como Sylvester Stewart, no es solo un músico; es una leyenda, un visionario que moldeó el sonido de una generación y cuya influencia resuena hasta el día de hoy. Desde sus inicios como DJ y productor hasta convertirse en el líder de una de las bandas más innovadoras de la historia, la carrera de Stone es un testimonio de genio musical, experimentación audaz y, en ocasiones, de un retiro misterioso.

La trayectoria de Sly Stone comenzó en el área de la Bahía de San Francisco, donde su prodigioso talento musical se hizo evidente desde una edad temprana. Dominaba varios instrumentos y su oído para la producción lo llevó a trabajar como DJ en la radio KSOL y como productor para artistas locales. Fue en esta etapa donde Stone comenzó a fusionar géneros, sentando las bases para el sonido ecléctico que pronto lo catapultaría a la fama.

Sly and the Family Stone: La Revolución del Funk

La verdadera explosión llegó con la formación de Sly and the Family Stone a mediados de los años 60. Con una alineación revolucionaria que incluía a músicos de diversas etnias y géneros, la banda rompió barreras musicales y sociales. Éxitos como "Dance to the Music", "Everyday People" y "I Want to Take You Higher" no solo dominaron las listas de popularidad, sino que también ofrecieron mensajes de unidad, paz y autoaceptación en un momento de profunda agitación social.

Su actuación en el Festival de Woodstock en 1969 es icónica, consolidando su estatus como una de las fuerzas más dinámicas y emocionantes de la música en vivo. El sonido de la banda era una amalgama sin precedentes de funk, soul, rock, R&B y psicodelia, un crisol de ritmos pegadizos, voces poderosas y letras socialmente conscientes que definieron el espíritu de una era. Sly Stone fue Dj, productor y guitarrista. Crédito: @slystoneofficial

El Giro Hacia la Oscuridad y la Innovación

A medida que la década de los 70 avanzaba, la música de Sly Stone tomó un giro más oscuro y experimental. Álbumes como "There's a Riot Goin' On" (1971) reflejaron un cambio en el tono, lidiando con temas más sombríos y presentando un sonido más denso y melancólico. Aunque la complejidad de su música pudo haber alienado a algunos fans, este período es visto por muchos críticos como su pico artístico, donde Stone exploró nuevas texturas sonoras y profundizó en la psique humana. Este álbum es a menudo citado como una influencia fundamental en el desarrollo del funk y el soul más tarde.

A pesar de su innegable talento, la carrera de Sly Stone estuvo marcada por la inconsistencia, las luchas personales y un retiro cada vez más pronunciado de la vida pública. A lo largo de los años, sus apariciones en el escenario se volvieron raras y su producción musical disminuyó significativamente. Sin embargo, su impacto ya estaba forjado.

El legado de Sly Stone es inmenso. Su música sentó las bases para el funk, el hip-hop y el R&B moderno, influyendo en innumerables artistas de géneros variados. Su habilidad para fusionar estilos y su audacia para experimentar siguen siendo una fuente de inspiración. Aunque su presencia en el escenario principal puede haberse desvanecido, la huella de Sly Stone en la historia de la música popular es imborrable.