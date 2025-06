Laura Flores confirma que terminó su relación con Eduardo Salazar, ¿cuánto duró su noviazgo? | FOTO

Laura Flores aprovechó sus redes sociales para compartirle a sus fans su relación con Eduardo Salazar había llegado a su fin. En el comunicado dejó claro que Lalo es una gran persona y un hombre en toda la extensión de la palabra, pero lamentablemente sus caminos debían seguir por rumbos diferentes, por lo que sólo podía agradecerle por haberla hecho tan feliz en el poco tiempo que duró su romance.

La cantante y actriz fue la encargada de terminar con todos los rumores que indicaban que se había separado del periodista. En el comunicado explicó que fue un romance muy corto, pero que en ese tiempo Lalo Salazar la hizo muy feliz. Dentro del mensaje dejó claro que fue decisión de Eduardo de poner fin a la relación por lo que sabe que no se puede forzar nada y debía aceptar la decisión que tomó el reportero.

"Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó (...) Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación", se puede leer en el comunicado. Noticias Relacionadas ¿De qué murió la conductora y Miss Venezuela, Patricia Fuenmayor?

Muere Patricia Fuenmayor, querida conductora de televisión, a la edad de 51 años

Laura le pidió a los fans y medios de comunicación que no hagan ningún tipo de juicio, ya que ellos hicieron pública su relación con mucho amor, pero en estos momentos el dolor está presente. Flores terminó su mensaje dejando claro que no dará entrevistas ni declaraciones al respecto y dejando claro que Eduardo es un gran ser humano, padre, hermano, hijo y el mejor periodista.

Leyenda

¿Cómo inicio el romance entre Laura Flores y Eduardo Salazar?

Laura Flores y Eduardo Salazar se conocieron hace 23 años, pero en aquel lejano 2002 solo tuvieron un encuentro donde la cantante se mostró amable con él durante su participación en el programa Hoy, pero su historia tomaría otro rumbo dos décadas después, para ser más precisos en este 2025. La actriz acudiría al programa de Lalo, donde volverían a hablar y a conectar de una forma que jamás pensaron que se pudiera dar la conexión.

El 26 de febrero, durante una transmisión del noticiero Despierta, fue que Laura decidió compartir con toda la gente que el romance era cierto que ya Lalo y ella tenían una bonita historia de amor. Eduardo le contó a Mario Luna cómo fue que comenzó el amor con Flores. El periodista dejó claro que después del programa la invitó a comer y fue donde la plática fluyó bastante bien, por lo que la volvió a invitar. Ella le correspondió con una invitación a su concierto y poco a poco se fueron enamorando el uno del otro.

"Vino hace poco al programa, yo la vi, la abracé con muchísimo gusto y luego quedamos en salir a comer, y estuvimos platicando mucho, y luego la volví a invitar. Luego ella me invitó a su concierto, que canta increíble, luego la acompañé a grabar una canción. Yo creo que el amor se dio desde antes, a mí me flecho, Laurita", expresó Lalo.

Lalo Salazar habría sido el que tomó la decisión de terminar la relación (IG: laurafloresmx)

Ahora, casi cuatro meses después de haber comenzado la relación, Laura Flores reveló que el romance se había terminado, siendo Lalo Salazar el que decidiera que la relación no iba a continuar. Hasta el momento no se sabe qué fue lo que llevó al periodista a terminar la relación con la cantante. Sólo queda esperar a que Eduardo de su versión de los hechos, ya que se tiene que recordar que Flores dejó claro que no iba a hablar del tema en estos momentos.