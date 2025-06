Jolette afirma que su fracaso en La Academia fue porque una brujería y da nombres de los culpables | VIDEO

Jolette, famosa ex concursante de La Academia, dio a conocer a una persona cercana que supuestamente le hicieron trabajos de brujería para que no pudiera trascender no solamente dentro del concurso, también le impidieron de esta forma que tuviera una carrera en la televisión mexicana.

"Es una de las cantantes más famosas de La Academia, donde nacieron muchos cantantes. Esa época era muy turbia en Azteca, Chapoy tenía mucho poder, Bisogno también, hacían lo que querían, destruían, opinaban a los que no querían ver. Fue el programa con más abusos a cantantes que ha habido en la historia de la televisión mexicana. Jolette acusó de brujería a dos periodistas, quienes tienen derecho a réplica. No lo digo yo, lo dice nuestro testigo, y lo que Jolette habría sugerido"

De acuerdo con lo revelado por este supuesto testigo, fueron cuatro personas de las que siempre sospechó la mismísima Jolette, como lo son Pati Chapoy, Joanna Vega Biestro, Lizi, además de la mismísima Lolita Cortés, quien fue la persona más dura dentro del reality con Jolette.

"Ella dice que fue víctima de una jugada sucia dentro de Asteca, ha contado que su carrera fue truncada por un veto de la empresa que le impusieron por 10 años, resulta que luego de salir, ella ya tenía todo amarrado, realitys, giras, conducción de un matutino, un disco, todo se le derrumbó. Dejó entrever que hubo manos poderosas que no la querían ver brillas, como Pati Chapoy. Fuentes cercanas aseguran que fueron Pati y Lolita Cortés quienes le hicieron brujería, así como la psicóloga Lizi Rodríguez, quien supuestamente le hizo macumba"

El testigo de Javier Ceriani, aseguró que Jolette siempre supo que había mano negra para que ella no pisara jamás un foto de TVAzteca. Pero también mencionó a Joanna Vega Biestro porque supuestamente fue una de las presuntas responsables de hacerle trabajos de brujería. Todo esto se trata del testimonio de un testigo cercano a la cantante, ahora conductora, por lo que no se trata de una verdad absoluta.

La cantante asegura que le estancaron la carrera. Crédito: @Joletteoficial

El Fenómeno Jolette en "La Academia"

La participación de Jolette Navarrete en la cuarta generación de "La Academia" marcó un antes y un después en la historia de los reality shows musicales en México. Su permanencia, a pesar de las constantes críticas del jurado, especialmente de Lolita Cortés, quien cuestionaba abiertamente sus aptitudes vocales, se convirtió en un verdadero fenómeno social.

Jolette no solo generó debates sobre el criterio de evaluación en concursos de talento, sino que también puso de manifiesto el poder de la audiencia para mantener a un concursante en contra de la opinión de los expertos. La trayectoria de Jolette en "La Academia" es un punto clave para entender la interacción entre televisión, audiencia y opinión pública en la cultura mediática mexicana.

A lo largo de su estancia, la concursante oriunda de Guadalajara mantuvo una actitud desafiante ante las críticas, lo que alimentó aún más la narrativa del programa y cautivó a millones de televidentes. La presión mediática, las constantes confrontaciones con el panel de jueces, sumadas a la intensa exposición pública, llevaron a Jolette a manifestar un gran desgaste emocional y físico. Finalmente, la cantante optó por el retiro voluntario del programa, una decisión que, aunque comprensible dadas las circunstancias, generó una gran conmoción entre sus seguidores.

Tras su salida de "La Academia", Jolette no persiguió una carrera en la música, si bien su nombre se mantuvo en la memoria colectiva. Años después, la trayectoria de la mujer tomó un rumbo diferente, incursionando exitosamente como conductora y comentarista de moda, demostrando su versatilidad en los medios de comunicación.