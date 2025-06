Francisco Céspedes habla del conflicto con Susana Zabaleta por el que casi pelea con Ricardo Pérez

Además de las críticas en redes sociales por la diferencia de edad, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han enfrentado polémicas más de una vez relacionadas con su relación. Como aquella en la que por celos el comediante estuvo a punto de golpear a Francisco Céspedes, pues consideró como una falta de respeto el comentario que el cantante le habría hecho a la actriz, algo a lo que respondió tras algunos meses de silencio.

En varias entrevistas la actriz de “Sexo, pudor y lágrimas” ha mencionado lo celoso que puede ser Ricardo Pérez ante los comentarios que recibe tanto de sus fans como de otros famosos. Aunque en el caso de Francisco Céspedes el standupero habría salido en defensa de su pareja debido a un comentario que consideró inapropiado, pero su amigo y compañero de escena Slobotzky habría evitado que el conflicto escalara a los golpes.

En entrevista para el programa “Ventaneando”, Francisco Céspedes reaccionó a las declaraciones de Susana Zabaleta destacando el apoyo que le brindó en momentos difíciles y los proyectos en los que trabajaron juntos, motivo por el que se dijo desconcertado respecto a los señalamientos en su contra.

“No le voy a mandar ningún beso, pero no entiendo por qué. Trabajamos juntos, la hicimos bastante bien y cuando ella tuvo dificultades en su vida la llamaba siempre, todos los días, preocupado por ella y ya no toco más el tema. Es un problema de ella, ella fue la que habló, yo siempre me he expresado bien de los colegas y sobre todo con los que he trabajado, y le deseo a las personas lo mejor, respeto a mis colegas sobre todas las cosas”, dijo Céspedes.