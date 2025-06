El corrido de Edén Muñoz basado en una historia real que se convirtió en un himno de los migrantes en Estados Unidos

Protestas en las calles de Estados Unidos en donde se pide respeto para todos los migrantes que radican en dicho país, se han convertido en las notas del día de varios medios de comunicación nacionales e internacionales, así como también de videos virales en redes sociales en donde suena de fondo un corrido compuesto por el cantante Edén Muñoz, que han tomado como himno para defender a los mexicanos.

Conocido como el “Corrido de Juanito”, es una canción que fue lanzada en 2017 por Calibre 50, la letra es de la autoría de Edén Muñoz y la llevó a cabo cuando formó parte de la agrupación como el vocalista, pieza que ahora resuena en las protestas en donde se pide respeto para los mexicanos y para todas las personas que viven en Estados Unidos de manera ilegal.

TikTok es uno de los principales canales en donde el “Corrido de Juanito” empezó a despuntar y ahora se escucha en los videos en los que aparecen la situación actual de las protestas de Estados Unidos, un tema que para muchas personas llega con sentimiento, sobre todo porque aseguran fue basado en hechos reales, según el video oficial en YouTube.

Entre los videos que aparecen en redes sociales, varios usuarios aseguran que están viviendo en carne propia cada una de las palabras del "Corrido de Juanito", ya que en una parte aseguran que es demasiado triste y difícil ver o vivir una deportación en Estados Unidos, algo que está pasando de manera masiva con el mandato de Donald Trump.

Rodolfo Edén Muñoz Cantú, mejor conocido como Edén Muñoz es el creador del “Corrido de Juanito”, una pieza que forma parte del disco “Guerra de poder” de Calibre 50 que fue grabado en 2017 y que en pleno 2025, miles de personas están recordando cada una de sus frases.

Dentro de la temática, se habla de la vida de “Juanito”, un hombre que cruzó la frontera de manera ilegal y que después de llegar a Estados Unidos tiene 14 años sin regresar a México, también menciona la añoranza que sufren los que toman esta decisión al saber que no volverán a ver a sus seres queridos y que su vida cambiará completamente.

Casi 14 años sin ir a mi tierra a donde nací

Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios

No se olviden de mí

Se murió mi madre

Y dice mi padre que ya está muy viejo

Y no quiere venir

Y yo sin poder ir

Y yo sin poder ir

Trabajé y trabajé, tengo muchos días

Que no miro el sol

Mis hijos son grandes y no les entiendo

No hablan español

No han sentido miedo

Aquel que no ha visto una camioneta

De migración

O una deportación

O una deportación

De botitas y sombrero

Me miran seguido por el freeway

Jardinero o cocinero

Igual me la rifo, dirán "anyways"

Y aunque me miren pa' abajo

La cara levanto empinándome un bote

Como quiera soy amigo y también mexicano

Mexicano hasta el tope

Y con mucho cariño

De parte de Calibre 50

Corrido, pa' toda la raza

La vida no es fácil y menos acá

Lo que dicen no es cierto

Nomás de acordarme las miles de cruces

Que vi en el desierto

Las noches son tristes

Pensando y pensando en los que se quedaron

Se me pasa el tiempo

Y en ver a mi viejo

Y en ver a mi viejo

Más que agradecido estoy con mi Dios

Por lo que me ha dado

Les mando un saludo a todos mis primos

Mis tíos y hermanos

Con los ojos tristes

Y paso cansado, promete Juanito

Que va a visitarlos

Y poder abrazarlos

Y poder abrazarlos

De botitas y sombrero

Me miran seguido por el freeway

Jardinero o cocinero

Igual me la rifo, dirán "anyways"

Y aunque me miren pa' abajo

La cara levanto empinándome un bote

Como quiera soy amigo y también mexicano

Mexicano hasta el tope