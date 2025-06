Brigitte Bozzo muestra la cicatriz que le dejaron por hacerse un arreglo estético

Briggitte Bozzo fue una de las concursantes favoritas de La Casa de los Famosos México 2, pero en dicho programa, la venezolana dejó ver que tenía muchas inseguridades en su físico. Ahora, después de un año de haber terminado el reality show, la actriz compartió algunas de las cirugías que se realizó y, de paso, reveló que sufrió una negligencia médica que le dejó secuelas, ya que se complicó bastante.

La cantante y actriz compartió uno de sus secretos más grandes, ya que reveló que se sentía muy insegura con su cuerpo y por eso buscó hacerse algunos arreglos estéticos, pero también que un doctor realizó una negligencia médica, para ser más precisos, el antiguo cirujano estético con el que se realizó los primeros retoques.

Durante unas declaraciones que realizó a los medios de comunicación a fuera del estacionamiento de Televisa San Ángel, la venezolana mostró la cicatriz que le dejó una negligencia médica. Bozzo expresó el doctor que estaba realizando la cirugía cortó mal y le dejó una marca de por vida en el abdomen. En la declaración explicó que gracias a la negligencia se le hizo un hoyo, por lo que lo doctores tuvieron que lavar y cerrar desde cero la zona.

"Como pueden ver aquí (en el abdomen) tengo una cicatriz y eso fue porque me cortaron mal, ahí no tenía que abrir y se hizo una burbuja, cosa que me abrió la piel y se me hizo un hoyo, ese me lo tuvieron que lavar y cerrar desde cero, aparte de que me dejaron cosas en mi booty (pompas) que no me gustaban", dijo Briggitte a los medios de comunicación.