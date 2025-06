Valeria Marín asegura que Julián Gil no ha podido superar la situación con Marjorie: "Finge que ya no le duele"

Valeria Marín y Julián Gil son dos de parejas que están dando vida al reality show 'Secretos de pareja', donde se han dedicado a revelar algunos detalles de su vida privada y a criticar a otras de las parejas que se encuentran en el programa. En esta ocasión, la conductora de televisión decidió confrontar a su esposo, ya que quiere tener hijos, pero el actor parece no estar listo para dar el siguiente paso en la relación.

La periodista de deportes encaró al histrión y aseguró que todavía no supera a Marjorie, quien le ha hecho la vida complicada para que pueda pasar tiempo con su hijo. Marín tendría claro que su esposo sigue traumatizado por lo que vivió que por el momento no quiere tener hijos con ella. Valeria y Julián llevan cinco años juntos, tiempo en el que han postergado el sueño de la conductora de TV, ser madre. El motivo sería que no quiere volver a pasar la situación que vivió con la venezolana.

"Quizá, al principio, yo sí quería tener un hijo, pero me fue orillando la situación a no tener comparaciones y, cuando me decías, ´bueno, si tú quieres, hacemos un hijo´, no es una decisión mía, es una decisión de pareja, no voy a ser sólo yo la mamá, sino tú también serías el papá", dijo Marín durante el programa.

Valeria dejó claro que Julián no quiere tener hijos por miedo a que le pase lo mismo con Marjorie (IG: valmarin_r)

Valeria Marín asegura que Julián Gil todavía no supera a Marjorie

La conductora de TUDN dejó claro que todos los días tiene que luchar por demostrarle que no es la venezolana; además de confirmar que hay un trauma claro en el tema de tener un hijo. Valeria dejó claro que la forma en la que se salía del tema era indicando que se debía de fluir y disfrutar del momento. Marín tiene claro que Julián sigue fingiendo que ya no le duele lo ocurrido con la venezolana, pero ella sabe que en realidad todavía lucha contra esa situación.

"Había un trauma claro en esa situación y, que por más que dices que hay que fluir y disfrutar, lo sigues cargando; hasta el momento, ´Juli´ sigue fingiendo que la situación con la mamá de ´Mati´ ya no le duele y que, el miedo a no tener más hijos, no es porque se los quiten, pero yo sé que sí", dijo Marín.

Valeria cerró el tema dejándole claro que la mejor faceta que tiene es como papá, por lo que el argentino rompió en llanto. Después de verlo conmovido, Julián le dejó claro a la comentarista deportiva que a pesar del miedo que tiene, si tiene ganas de hacer crecer la familia, es decir, tener un hijo con ella. "Sí quiero que seas la mamá de un hijo mío", dijo Gil.