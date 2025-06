¿Quién es Susana Aguilar, la mujer idéntica a Majo Aguilar, que le llevó mañanitas en el Metropolitan?

Majo Aguilar festejó su cumpleaños 31 el pasado sábado acompañada de su mariachi y un ambiente espectacular. Lo que no sabía la cantante de regional mexicano era que su hermana, Susana Aguilar, le tendría una sorpresa que dejaría a más de uno con la boca abierta, le llevaría un pastel de cumpleaños y le pediría al mariachi que le entonaran las mañanitas para que pudiera festejar su cumpleaños junto a sus fans en el Metropolitan. Ahora es momento de hablar sobre la integrante de la Dinastía Aguilar que no aparece tanto en los reflectores.

Susy, como le dicen de cariño la hermana de Majo Aguilar, decidió llevarle un pastel y hacer que el mariachi le cantara las mañanitas a la exponente del regional mexicano, pero lo que sorprendió a muchos de los asistentes en el Metropolitan y las redes sociales fue que era idéntica a la cantante. Susana en realidad es gemela de Majo, por lo que también estaba festejando su cumpleaños el pasado 7 de junio.

Ahora es momento de hablar de la hija de Antonio Aguilar Jr. y Susana Carrillo que no está tan involucrada en el mundo de la música y en aparecer en los reflectores todo el tiempo. Susy decidió no seguir los pasos de muchos de su familia y en lugar de estar arriba de los escenarios, ella prefirió dedicarse a las comunicaciones. Eso sí, no está lejos de los reflectores, ya que es presentadora de un podcast dedicado a cuestiones femeninas.

@alternofestmusica Le cantan las manañitas a Majo Aguilar por su cumpleaños en su concierto en el Teatro Metropolitan. @Majo Aguilar ? sonido original - Alternofestmusica

¿Quién es Susana Aguilar?

El nombre completo de la hermana gemela de Majo Aguilar es Flor Susana Aguilar Carrillo y nació el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México. Susy y Majo llevan una excelente relación y se dice que ha sido parte crucial en la vida de la cantante del regional mexicano, pero a diferencia de su hermana y sus primos, decidió no convertirse en estrella de la música, sino que mejor optó por buscar los reflectores desde otra perspectiva, las comunicaciones.

Flor Susana encontró en el mundo de la comunicación su nicho para poder crecer y desarrollarse como profesional. Con 31 años, recién cumplidos, cuenta con el podcast 'Pieza tras b', mismo que busca abordar diversos temas que involucran cuestiones femeninas. Dentro de las cosas que le gusta hacer se encuentran: la fotografía, el arte, el cine y la escritura.

Majo y Susy Aguilar después del podcast 'Pieza tras pieza' (IG: susana__aguilar)

Además de lo antes mencionado, Susy Aguilar también se ha mostrado apoyando diversos movimientos sociales. Se tiene que mencionar que a pesar de su podcast, es la integrante de la Dinastía Aguilar que se muestra poco frente a las cámaras, siendo momentos como el del cumpleaños de Majo y en redes sociales apoyando a su hermana en proyectos nuevos es cuando más se muestra ante los medios de comunicación.

Uno de los compromisos sociales en los que está más involucrada la hermana gemela de Majo Aguilar es el movimiento feminista. Entre los eventos donde está participando de forma activa se encuentran: la marcha del 8 de marzo y el Día Internacional de la Mujer, por mencionar algunos donde muestra su solidaridad con la lucha feminista.