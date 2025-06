"No está chido que lucren con tu matrimonio", Lorenzo Méndez, ex de la Chiquis Rivera, habla sobre su relación con la cantante

La Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez fueron uno de las relaciones que llamaron la atención en el mundo del espectáculo en el 2019, pero la felicidad duró poco, ya que para el 2022 se confirmaría que le matrimonio se había disuelto. Ahora, casi tres años después de que se confirmara la separación, el exintegrante de la Original Banda El Limón habría expresado un poco de los motivos por los que se terminó el matrimonio con la hija de Jenni Rivera.

En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en 'El minuto que cambió mi destino', Lorenzo habló sobre lo que ocurrió con su matrimonio con la Chiquis, siendo la primera vez que el cantante hablaba del tema. Méndez dejó claro que no era un caballero y que iba a contar su versión como debía ser, pero ante las preguntas del periodista, dio algunos detalles que habrían llevado a que el matrimonio se terminara con la hija de la 'Diva de la banda'.

En la charla con Gustavo Adolfo, Méndez dejó claro que si tomaba y que era bien sabido que le gustaba la fiesta, pero lo que no esta padre era que una persona quisiera lucrar con el matrimonio y manchar su imagen, por lo que sabe que tiene que defender su nombre, sus principios y sus valores, pero que lo hará contando la historia como es, ya que por ahora solo se ha escuchado la versión de la Chiquis.

"No está chido que alguien lucre con el matrimonio para....", dijo Lorenzo quedándose pensativo. Ante esta situación Gustavo Adolfo le preguntó si la Chiquis había lucrado con la relación. Méndez no dudó en confirmar que la hija de Jenni Rivera sí había lucrado.

Lorenzo Méndez habla sobre los motivos por los que se separó de Chiquis Rivera (IG: elminutotv)

Lorenzo Méndez revela la mejor terapia para superar la relación con Chiquis Rivera

El exintegrante de la Original Banda El Limón no quiso entrar en muchos detalles sobre lo ocurrido con la hija de Jenni Rivera, pero no negaba lo que decía Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que todas las personas pueden enojarse, llegar borrachos a casa, decir cosas, pero que no se debe usar eso para quemar públicamente a la otra persona y lucrar con ello. Ante este comentario, Méndez sólo dijo que sí y procedió a explicar cuál fue la mejor terapia.

Lorenzo explicó que logró encontrar en la música su refugio, su terapia para expresar todo lo que estaba viviendo con la Chiquis Rivera. El cantante dejó claro que en los cinco años que estuvieron juntos, entre noviazgo y matrimonio, logró sacar todo un disco donde saca todo lo que le estaba pasando en aquellos años.

Lorenzo dejó claro que la música fue su mejor terapia (IG: elminutotv)

"La mejor terapia de esa relación fue escribir muchas canciones, tengo un álbum casi completo dedicado a eso. Fue mi mejor terapia, contar mi historia a través de lo que hago, lo que soy, artista, cantante", reveló Lorenzo Méndez.

Ahora queda esperar a que Lorenzo quiera contar toda la historia del divorcio con la Chiquis Rivera, ya que no ha dicho toda su versión, como le mencionó a Gustavo Adolfo Infante. Se tiene que recordar que Méndez no solicitó acciones de las empresas de Chiquis, ni otros bienes materiales.