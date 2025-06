Ninel Conde responde a las críticas por la apariencia de su rostro y no descarta más cirugías: “Nunca es suficiente”

Ninel Conde es una de las grandes figuras en el mundo del espectáculo y aunque posee una extensa trayectoria no ha evitado los comentarios negativos en redes sociales debido a los tratamientos estéticos a los que se ha sometido en el rostro y por los que, aseguran los fans, luce "irreconocible". Al respecto, la actriz no dudó en responder y de manera contundente indicó que cada cambio ha sido para verse y sentirse bien por lo que no descarta someterse a más cirugías.

El "Bombón asesino", como se conoce a la también cantante, ha generado un intenso debate en redes sociales ya que mientras algunos internautas la defienden destacando su belleza otros lanzan duras críticas por la apariencia de su rostro y aseguran que es debido a las cirugías estéticas que experimenta un fuerte cambio. Pese a ello, la actriz comparte detalles sobre los tratamientos a los que se somete y su estricta rutina tanto de ejercicio como de alimentación para conservar su figura.

Ninel Conde responde a los comentarios negativos por cirugías estéticas

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Ninel Conde fue cuestionada sobre los ataques que recibe por los tratamientos y cirugías a las que se ha sometido. La también modelo dejó claro que cada uno de estos procedimientos los ha realizado con el propósito de realizar “mejoras” que la hagan sentir y verse mejor para ella misma y su pareja, por lo que deja de lado las críticas.

Ninel Conde responde a las críticas por la apariencia de su rostro. Foto: IG @ninelconde

“A todas las mujeres nos gusta hacernos upgrades para vernos y sentirnos mejor y que pueda hacerme con tratamientos de última tecnología es para gustarme a mí y a mi pareja, pero primero pienso en eso, esto como que no me gusta y lo comparto, lo platicamos (…) Todo mundo dice: ‘Es otra’ y todo el mundo es otro, ves una foto de hace quince años y no eres el mismo, malo que fueras el mismo. Si es para mejorar, ¡qué cool!”, dijo Ninel Conde.

El "Bombón asesino" no descarta más cirugías

Sobre si en algún momento consideraría someterse a más cirugías estéticas, la actriz de “Rebelde” puntualizó en que si algo no le agrada de su cuerpo o su aspecto y puede cambiarlo no descartará entrar de nuevo a quirófano o ponerse en manos de expertos para un tratamiento estético.