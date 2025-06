Maluma y Juanes se pronuncian con tristeza ante el atentado contra el candidato colombiano Miguel Uribe

Maluma y Juanes utilizaron sus redes sociales para pronunciarse ante el atentado que sufrió su compatriota, el candidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe la tarde del sábado 7 de junio. Los cantantes mostraron la tristeza que les ocasionó enterarse del hecho, sobre todo porque el incidente ocurrió en su país de origen.

Durante un acto de campaña en el barrio Fontibón en Bogotá, Uribe fue víctima de un atentado. Recibió varios disparos, al menos dos en la cabeza y uno en la pierna, sufriendo daños neuroquirúrgicos y vasculares. Los primeros reportes indican que el agresor, un menor de entre 14 y 15 años, fue capturado tras ser herido por los escoltas y trasladado bajo custodia.

Tras el ataque, Miguel Uribe fue operado de urgencia donde permanece en cuidados intensivos. Informes médicos lo describen en estado crítico con pronóstico reservado, debatiéndose entre la vida y la muerte, pese a que ya superó la primera fase de su intervención quirúrgica.

A través de su perfil oficial de Instagram, Maluma, quien suele pronunciarse ante actos sociales mencionó con absoluta tristeza enterarse de las noticias que actualmente ocurren en Colombia en el contexto del atentado contra el candidato a la presidencia, Miguel Uribe. En el texto, el intérprete envió fuerza a la familia del político y aseguró que con oración saldrá adelante. El post fue acompañado con un emoji de corazón roto y una bandera colombiana.

Otro famoso del espectáculo que se pronunció ante lo ocurrido contra Miguel Uribe, fue el cantante también de nacionalidad colombiana Juanes, quien lamentó los hechos y reclamó la injusticia que llevaba consigo este hecho. Asimismo envió su solidaridad al candidato y a su familia, ante los duros momentos que enfrentan.

"Como me duele Colombia en este momento. No es justo, no es necesario llegar hasta aquí. Mi solidaridad con Miguel Uribe y toda su familia", dice un post publicado en su cuenta de X.