La canción de Ángela Aguilar para llevar serenata el Día del Padre que expresa todo el amor a papá

El 15 de junio del 2025 se celebra el Día del Padre en México y para amenizar la celebración hay diversas canciones que son perfectas para esta fecha, en donde demostrar el amor a papá es uno de los objetivos principales, tal y como el tema que interpreta la cantante Ángela Aguilar.

La relación padre e hija de Pepe Aguilar con Ángela Aguilar, es una de las más populares dentro del medio del espectáculo, por lo que ellos grabaron una de las piezas más icónicas en donde se muestra el amor y cariño familiar y qué ha sido pieza adoptada por millones de personas para dedicar a su ser querido.

El Día del padre en México se festeja el tercer domingo de cada junio, y es una fecha en donde las familias realizan festejos ya sea en casa o acuden a algún lugar a comer, también hay festivales escolares, todo con el fin de recordar a la figura paterna su importancia en la sociedad.

El tema “Tu sangre en mi cuerpo” de Ángela Aguilar a dueto con su papá Pepe Aguilar es el tema ideal para celebrar el Día del Padre, es una letra escrita por José Luis Ortega Castro (Río Roma), Thelma Inés de la Caridad Castaneda Pino y Yessica Sandoval Pineda.

En la letra se revela el gran amor y alianza de un padre e hija, además de que mencionar todo el amor y admiración que siente uno por el otro, es una de las canciones favoritas de las adolescentes para bailar en sus fiestas de XV años y constantemente aparece en videos del Día del padre.

Cada día que amanece, yo quiero verte

Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente

Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte

Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre

Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento

Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto

El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso

Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo

Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego

Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo

Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo

Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo, oh

Ahora, ven aquí conmigo que mientras te tenga cerca

Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña

Gracias, papá, por quererme, por cuidarme y protegerme

Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes

Y aunque en mujer me convierta, quiero ser tu niña siempre

Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego

Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo

Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo

La sangre es la misma, también el amor

Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego

Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo

Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo

Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo

Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo, oh