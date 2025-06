¿Isaías Espinoza volverá a “MasterChef Celebrity”? Buscaría ser juez junto a Zahie Téllez bajo esta condición

El fuego de la cocina en “MasterChef Celebrity” mantiene caliente una de las polémicas más fuertes en el reality show, aquella relacionada con la salida de Isaías Espinoza tras las duras críticas de la chef Zahie Téllez. El youtuber ha exhibido el trato que recibió durante su participación en el programa, al que se dijo dispuesto a regresar aunque ahora junto al panel de jueces y bajo una importante condición.

Todo ocurrió a finales de mayo en el último programa en el que participó “Chef en proceso”, como también se conoce al influencer, pues recibió duras críticas de la chef Zahie Téllez por supuestamente haber usado un ingrediente que, a decir de la experta, resultaba tóxico en su consumo crudo: la hoja santa. Al respecto y tras su salida, Espinoza se encargó de dar su versión sobre el uso de este ingrediente en la cocina y la jueza recibió una ola de críticas en redes sociales en donde fans calificaron como “injusta” la salida del youtuber.

A su salida, Isaías Espinoza no dudó en hablar sobre el lado oscuro de su participación en "MasterChef Celebrity Generaciones" ya que no todo fue lo que esperaba y aunque logró formar una gran amistad con sus compañeros fueron las críticas de los jueces lo que marcaron su lugar. Sobre todo la de la chef Zahie Téllez, quien el día en el que el youtuber fue expulsado lanzó duros comentarios sobre su platillo y el uso de un ingrediente en específico.

Pese a esto, "Chef en proceso" se dijo dispuesto a volver al programa y darle una segunda oportunidad, aunque entre las filas de los concursantes sino en el panel de jueces junto a los expertos como Zahie Téllez. En una reciente entrevista, Espinoza dejó claro que la condición para que esto suceda también sería esperar un tiempo y mejorar sus conocimientos, pues, en un acto de total honestidad, considera que aún puede mejorar como profesional en la cocina.

La chef Zahie Téllez explicó el motivo de su crítica y sostuvo que la hoja santa resulta tóxica si se come cruda o en grandes cantidades. Puntualizó en que el argumento de Isaías Espinoza está basado en platillos en donde este ingrediente será cocido de alguna manera al integrarse con otros alimentos; sin embargo, si no fuera así entonces podría resultar dañina para quienes la consumen. Además, pidió un alto a los comentarios en redes sociales, pues considera que se trata de un programa de televisión en el que el drama juega a su favor.

“Yo le digo a la gente, claro que la hoja santa es tóxica si la comes cruda y en grandes cantidades, aunque es uno de los ingredientes que más se utiliza en nuestro país (…) Hay gente que me ha dicho: ‘Eres una vergüenza para los chefs’, pero claro que no lo soy. La mayoría se los va a decir, sí hay que blanquearla justamente para que no se tenga problemas en la boca si son grandes cantidades. Hay una edición que me jugó desfavorablemente”, dijo la chef.