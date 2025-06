Inti, la mejor compañera de Cazzu para celebrar su éxito y esta foto lo demuestra

Ante el inesperado éxito de Cazzu en México, la cantante argentina tiene una sola cómplice, su hija Inti, quien ha su corta edad ha acompañado a su madre durante los últimos meses que han estado cargados de triunfos. Anoche la intérprete compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que deja claro que son la mejor dupla.

Cazzu ha dejado claro que a pesar de encontrarse en una etapa importante en su carrera siempre tiene tiempo para su hija, pues ha sido vista con ella en todas partes durante la promoción de su nuevo álbum Latinaje. En su más reciente visita a México la pequeña fue la protagonista de los paparazzis, pues estuvo cerca de la cantante en todo momento.

Y por si fuera poco, Inti convivió con sus abuelos paternos, los padres de Christian Nodal, quienes tuvieron la oportunidad de ver a su nieta después de algunos meses de conflictos mediáticos entre los cantantes. Posterior a ese encuentro, Cazzu ha compartido varias fotos y videos de su maternidad, mostrando que también está enfocada en su hija.

El pronóstico que tenía Cazzu previo a logar sold out en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México no era favorable, al menos no para algunos periodistas de espectáculos, quienes dudaban que pudiera llenar el recinto. Pero tardó solo unas horas para que las entradas al show se vendieran por completo y no solo eso, también abrió fechas en Guadalajara, Puebla y Mérida.

En su más reciente visita a México la pequeña fue la protagonista de los paparazzis, pues estuvo cerca de la cantante en todo momento | Foto: IG @Cazzu

Cazzu comparte tierna foto junto a Inti en la que presume lo mucho que se aman

La cantante posteó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece cargando a su hija, quien cumple 2 años el próximo mes de septiembre. La bebé se encuentra dormida en el pecho de Cazzu, quien la abraza con amor. Junto a la foto aparece la leyenda "Ojitos bonitos ámame".

Pese a que Cazzu ha llevado su maternidad lejos del padre de Inti, eso ha servido para fortalecer la relación con su hija y ahora se han vuelto inseparables, contrario a lo que ocurre con Nodal, quien no ha mostrado ser cercano a su pequeña o al menos no de manera pública.

Junto a la foto aparece la leyenda "Ojitos bonitos ámame" | Foto: IG @Cazzu

¿Cuándo se embarazó Cazzu de Inti?

Se estima que Cazzu quedó embarazada alrededor de diciembre de 2022. Inti nació el 14 de septiembre de 2023. El anuncio fue hecho por ambos artistas a través de una imagen donde se ven sus manos y las de la bebé, acompañada por la frase “14.09.23"

El nombre Inti proviene del quechua y significa “sol”, lo que fue interpretado por muchos como un homenaje a las raíces latinoamericanas de Cazzu y una representación espiritual luminosa. A mediados de mayo de 2024, Nodal confirmó su ruptura con Cazzu y, poco después, se hizo público su nuevo vínculo con la cantante Ángela Aguilar.