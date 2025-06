Guns N' Roses regresa a México este 2025 con concierto en el Estadio GNP Seguros: fecha, preventa y venta

A tres años de su última visita a la Ciudad de México con su concierto en el Estadio Ciudad de los Deportes en 2022, la emblemática banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses anunció su regreso a suelo azteca durante la revelación de las fechas de la segunda parte de su gira mundial en la que se presentarán en países de Centroamérica y Sudamérica.

Será el próximo sábado 8 de noviembre de 2025, cuando la agrupación conformada por Axl Rose, Slash, Dizzy Reed y Duff McKagan pondrán a vibrar el Estadio GNP Seguros de la CDMX al ritmo de los éxitos que no solo han marcado su carrera, si no que se han convertido en himnos del rock atemporales como "Sweet Child O' Mine", "Welcome To The Jungle" y "November Rain".

Su presentación en la Ciudad de México marcará el cierre de su "Latin American Tour 2025" en la cual visitarán países como Argentina, Chile, El Salvador, Brasil, Perú y Colombia, por lo que será la última oportunidad que tendrán los fanáticos latinos para ver a la agrupación hasta el anunció de nuevas fechas.

Guns N' Roses en el Estadio GNP Seguros 2025: fechas de preventa y venta

A través de sus redes sociales, Ocesa dio a conocer que la preventa para el concierto de Guns N' Roses en el Estadio GNP Seguros estará disponible a las 14:00 horas de los días miércoles 11 para tarjeta de crédito y jueves 12 de junio para crédito y débitos, exclusivamente para usuarios de HSBC.

Por su parte, la venta al público en general de todas las instituciones bancarias será abierta a partir del viernes 13 de junio a las 14:00 horas. Hasta el momento se desconocen los precios de los boletos para ver a Guns N' Roses en el Estadio GNP, sin embargo se espera que Ticketmaster revele más detalles sobre los mismos durante los próximos días.