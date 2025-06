Chef Poncho Cadena le reclama a Isaías Espinoza y lo reta a cocinar juntos | VIDEO

Isaías Espinoza, mejor conocido en las redes sociales y en la televisión como “Chef en Proceso” sigue generando polémica tras convertirse en el octavo eliminado del reality show “Master Chef Celebrity”, ahora lo que llamó la atención del público es que fue el Chef Poncho Cadena, quien es uno de los jueces del programa quien lo retó a cocinar.

“Chef en Proceso” fue uno de los favoritos para ganar esta edición de “Master Chef Celebrity” y su eliminación estuvo llena de comentarios divididos sobre su salida, por lo que ahora el Chef Poncho Cadena fue quien decidió hablar e incluso le envió un fuerte mensaje a Isaías Espinoza.

En una grabación que el Chef Poncho Cadena subió a sus redes sociales como Instagram y TikTok, dio a conocer parte de su historia como profesional, así como recordó el talento que tiene el joven creador de contenido, aunque expresó que no le parece justo lo que ha compartido sobre su experiencia dentro de la contienda.

Una de las cosas que dijo Poncho Cadena es que sus colegas Zahie Téllez y Adrián Herrera merecen respeto, así como también recordó todas las veces que él le ayudó a Isaías Espinoza en la cocina, aunque lo considera un joven con gran talento gastronómico, también mencionó que tuvo algunos errores en MasterChef Celebrity.

“No somos ni colegas de trabajo, ni lo vamos a ser, porque nos dedicamos a cosas completamente diferentes, pero sí hay un espíritu de cocinero en ti, sin duda. Yo te ofrezco lo siguiente, para que también todo tu público... yo no soy de redes sociales como te digo, pero sé que también ha habido inconformidad de ellos que dicen que tengo envidia por tus seguidores, no, o sea yo no quiero tus seguidores, los respeto mucho”, es parte del mensaje de Poncho Cadena a Isaías Espinoza.