Alejandro Sanz vuelve a expresar su amor por Shakira en redes sociales, “lo mejor que ha parido Colombia”

¡Shakira y Alejandro Sanz lo vuelven a hacer! La pareja encendió el fuego nuevamente durante los conciertos de la intérprete en Miami, Florida. Esta vez ambos se llenaron de piropos durante y después del show; ella sorprendió al decir que Alejandro era lo mejor que había parido España y más tarde el artista sorprendió al devolverle el cumplido con la misma frase.

Como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira se presentó el 6 y 7 de junio en el Hard Rock Stadium en Miami con un sold out. Durante las dos noches la acompañó Alejandro Sanz, algo que sin duda han agradecido los fans, pues han asegurado que hay una gran química entre ellos cuando cantan juntos.

Pero los rumores de una atracción física entre ellos no empezaron este fin de semana, desde el lanzamiento de su éxito La Tortura en 2005 inició el rumor de una relación entre ellos, sin embargo, solo quedó en una especulación pues ambos tenían pareja en aquel momento. Pero la cosa no terminó ahí, un año después volvieron a compartir tema con el estreno de Te lo Agradezco Pero No, canción que los puso aún más ante la duda del público, pues la conexión entre ellos era innegable.

Pasó el tiempo, décadas para ser exactos y fue hasta junio de 2025 cuando volvieron a unir sus voces. Esta vez con el tema Bésame, canción que reafirma la química y el amor mutuo entre ellos, aunque han dejado claro que entre ellos solo hay una linda amistad, pues aunque Shakira está soltera, Alejandro comparte una relación amorosa con la actriz española Candela Márquez, quien pese a rumores sigue en un noviazgo con el intérprete y hasta ha ido a los conciertos de la colombiana.

Como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira se presentó el 6 y 7 de junio en el Hard Rock Stadium en Miami con un sold out | Foto: Instagram @alejandrosanz

Alejandro San y Shakira se llenan de piropos durante concierto en Miami

Nuevamente Alejandro acompañó a Shakira a uno de sus conciertos, esta vez en Miami, donde interpretaron juntos el tema La Tortura. Durante la canción no faltaron las miradas, el baile y la sensualidad, pero tampoco los piropos, justo cuando Sanz se retiraba del escenario, la cantante dijo: "Te quiero ¡Ay Dios! Esto es lo mejor que ha parido España" y horas más tarde el intérprete le contestó con la misma frase.

"Existen noches que el universo repite a propósito. Porque algunas historias merecen una segunda, tercera, cuarta e infinitas tomas… y siempre serán igual de mágicas. Y la única culpable de este hechizo, mi Shaki, siempre única. Lo mejor, sin duda, que ha parido Colombia", escribió Alejandro junto a varias fotos del concierto.

Candela Márquez testigo de la complicidad entre Shakira y su novio Alejandro Sanz

Pese a los rumores de una separación entre Candela Márquez y Alejandro Sanz, la actriz española dejó claro que sigue en noviazgo con el intérprete, pues compartió varios videos en su cuenta de Instagram del concierto de la colombiana el 6 de junio, con lo que deja claro que no hay separación alguna, al contrario, está más presente en la vida de su novio apoyándolo en cada concierto.