‘Soy Frankelda’, el primer largo mexicano stop motion de los alumnos más avanzados de Guillermo Del Toro

Guadalajara.- Han pasado 10 años desde que los hermanos Arturo y Roy Ambriz tuvieron el primer contacto con Guillermo del Toro cuando lo cautivaron con el proyecto del cortometraje Revoltoso mientras intentaban recaudar fondos para financiarlo. Este viernes los animadores mexicanos inauguraron el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) con el primer largometraje de stop motion hecho 100 por ciento en México: “Soy Frankelda”.

“Está esa idea romantizada de que haces tu película y a todo el mundo le encanta y ganas el Oscar, pues no es así. Tienes que enfrentarte a mil obstáculos, entonces contar con él como un mentor, como una guía, y es un sueño hecho realidad hacer la película, pero otro sueño es la amistad que hemos desarrollado con él gracias a este proyecto. Entonces como que el círculo se cierra y esperamos que eso dispare más historias en el futuro”, complementó.

UNA AMISTAD QUE COMENZÓ CON UN REVOLTOSO

La conexión con Guillermo del Toro se dio en el 2015 cuando estaban haciendo una campaña de KickStarter para financiar el cortometraje Revoltoso, la historia de un pequeño y tuerto jabalí que en medio de la Revolución Mexicana descubre el cine.

Bajo el nombre de su productora Cinema Fantasma utilizaron las redes sociales para hacer un videoclip animado para pedir apoyo en la fondeadora y ese mismo video se lo mandaron a Guillermo del Toro, para pedir su apoyo con un mensaje a generar interés en el proyecto y así recibir más ingresos.

Al cineasta mexicano le gustó tanto el proyecto que incluso aportó dinero a la fondeadora para el financiamiento y se tomó la mañana de su rápida visita a México para desayunar con ellos en octubre, mientras promocionaba la cinta El árbol de la vida, de su colega Jorge R. Gutiérrez.

CINEMA FANTASMA, EN EL TIEMPO

Si bien, desde aquel 2015 los hermanos Ambriz y su Cinema Fantasma se han hecho de un nombre con proyectos para Cartoon Network, Nickelodeon y algunos proyectos de cortos y series, el proyecto más ambicioso de su carrera hasta ahora es Soy Frankelda, un largometraje artesanal que da continuidad a la serie Los sustos ocultos de Frankelda,

ganadora al premio de Mejor Serie Animada y Mejor Diseño de Animación en los Premios Quirino, creada para HBO Max.

El proyecto debutó en Latinoamérica en octubre de 2021 y se convirtió, de inmediato, en una favorita de la audiencia. La duración de la primera temporada es de 70 minutos dividida en 5 episodios espeluznantes.

La historia se trata sobre Frankelda, una energética escritora fantasma (literalmente lo es), y Herneval, su gruñón, pero fiel, libro. En cada episodio, ambos cuentan una historia en la que chicas y chicos se encuentran con monstruos que encarnan sus miedos más profundos y corrosivos. El formato de antología ofrece un conjunto completamente diferente de personajes en cada episodio, mientras que, al mismo tiempo, se dan pistas sobre el trágico pasado de Frankelda y Herneval.

EL DESAFÍO DE SOY FRANKELDA

El proyecto ha evolucionado en el primer largometraje de stop motion mexicano que se rige bajo el lema de su protagonista de que “las mejores historias no nos relajan, nos desafían”: “Esta película es un milagro que exista, fue casi imposible de hacer, todavía no puedo creer que se logró, y siempre lo más difícil está relacionado al dinero. Nunca encontramos financiamiento para hacerla toda”, dijo Arturo.

La sinopsis del filme es la siguiente: En el México del siglo XIX, Frankelda es una talentosa escritora cuyas oscuras historias son ignoradas y desestimadas. Obligada a reprimir su voz, se niega a rendirse, incluso cuando muchos intentan silenciarla. Pero cuando se ve empujada a su subconsciente, los mismos monstruos que creó cobran vida.

Guiada por Herneval, un príncipe atormentado atrapado entre sueños y pesadillas, debe restablecer el equilibrio entre la ficción y la realidad antes de que ambos reinos se derrumben.

GUILLERMO DEL TORO, EL MENTOR

Con Guillermo del Toro como aliado, los cineastas recuerdan cuál fue la mayor enseñanza que les ha dejado: “Es tanto porque nos ha dado consejos de las cuestiones más artísticas como cómo desarrollar una escena, cómo contar la historia y no la trama, no eran conceptos con los que estuviéramos tan familiarizados”, dijo Arturo.

“Algo que he aprendido indirectamente de él, es la importancia de ayudar, de ayudar de verdad, y muchas veces uno cree que con Guillermo lo que vas a conseguir es que va a tronar los dedos y te va a dar el contrato millonario, y no, su verdadera ayuda es estar presente, es preguntar cómo vas, cómo te sientes, ‘no se preocupen, va a salir adelante, así es esto’”, dijo en su turno Roy, quién confesó que es el que más habla con él.

“Así me pasó, de contarle ‘oye es que nos está pasando este problema’ y que diga ‘claro, a mí también me pasó’, o sea, es ese tipo de cosas las que hacen que digas wow. El mundo del cine es mucho menos glamoroso de lo que se cree, de lo que nos cuentan, es mucho más complicado y no podemos ser inocentes, no podemos ir creyendo que todo va a salir bien”, sumó.