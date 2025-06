"Saldré de aquí": La última publicación que hizo el comediante Tico Mendoza antes de morir | VIDEO

La tarde del viernes 6 de junio la industria de la comedia se vistió de luto después de que se confirmara la muerte de José Alfredo Mendoza López, conocido como "Tico Mendoza". La noticia fue anunciada por medio de las redes sociales y los fans expresaron su tristeza.

Por medio de distintas publicaciones se informó que el comediante también conocido como "El Arrecho de la Costa" perdió la vida debido a las complicaciones de salud que presentó en los últimos días. Hasta el momento se desconoce la enfermedad que padecía, pero en su perfil en Instagram informó que estaba hospitalizado.

Después de que se viralizara la noticia de la muerte de José Alfredo Mendoza López, conocido como "Tico Mendoza", usuarios en redes sociales recordaron que el comediante llevaba varios días hospitalizado. En Instagram mantenía al tanto de su estado de salud.

A media semana el comediante informó que seguía hospitalizado en Acapulco, Guerrero. "Tico Mendoza" dijo que tenía esperanza de salir adelante y pidió no caer en noticias falsas. El también creador de contenido confesó que se estaba recuperando, pero lamentablemente murió la tarde del viernes 6 de junio.

"Les saludo con amor mi público bello, me encuentro internado pero con toda la fe que saldré de aquí con la ayuda de Dios, no crean en noticias falsas, me estoy recuperando. Les agradezco oren por mi salud", escribió en su último mensaje.