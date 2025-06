¿Kate del Castillo es mamá junto a Edgar Bahena a los 52 años? Así sorprendió a sus fans en redes | VIDEO

La reconocida actriz Kate del Castillo causó revuelo en redes sociales al presentar un "bebé" en brazos, al que puso el nombre de "Francisco" y fue descrito como el "resultado de su amor" con su novio Edgar Bahena. Sin embargo, rápidamente se aclaró todo, pues realmente se trata de un muñeco hiperrealista de la marca "Patsy Reborn", parte de una colaboración promocional para su próximo proyecto cinematográfico, "El viaje de Luciano".

Este anuncio, aunque humorístico y promocional, generó una ola de comentarios, incluso especulaciones entre sus seguidores, algunos de los cuales creyeron inicialmente que la actriz, de 52 años, había debutado como madre. La hermana de Kate, Verónica del Castillo, incluso bromeó con un "Anímate, sis", y muchos fans le expresaron lo bien que se veía con el "bebé" y lo buena madre que sería.

"No te diste cuenta, sola no lo hice eh. Esta es nuestra creación. Se llama Panchito, acaba de nacer hace poquito. Es nuestro resultado de nuestro amor. Lo sacamos de una tienda. Hay que darles las gracias porque sabes qué, este chamaco no nos va a dar lata para nada"