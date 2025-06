Javier Carranza, "El Costeño", dijo temer por su vida luego de que su exprometida le robara dinero

El reconocido comediante mexicano Javier Carranza, conocido artísticamente como "El Costeño", sorprendió a sus seguidores tras revelar un preocupante episodio en su vida personal. En una entrevista reciente, el artista no solo compartió detalles sobre la presunta traición de su exprometida, quien habría desaparecido con una fuerte suma de dinero en efectivo, sino que también confesó sentirse amenazado y vulnerable ante los recientes acontecimientos que lo rodean.

La controversia se encendió cuando El Costeño relató en el popular podcast mexicano "La Cotorrisa" que su ahora exprometida, con quien mantenía una relación sentimental aparentemente estable, habría aprovechado un viaje laboral del comediante para abandonar el hogar que compartían y llevarse consigo 250 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con Carranza, descubrió el suceso gracias a su sistema de cámaras de seguridad, que le alertó de movimientos inusuales en su residencia. Al revisar el material, observó cómo su entonces pareja empacaba y se retiraba de la vivienda, cuando regresó no solo encontró la casa vacía, sino también faltante la suma mencionada.

Según narró el comediante, la situación no solo implicó una pérdida económica significativa, sino también una ruptura emocional bastante fuerte ya que la mujer habría cortado todo tipo de contacto de manera repentina, bloqueando sus llamadas, mensajes y desapareciendo de sus redes sociales, donde además eliminó cualquier rastro de su vínculo sentimental.

Este quiebre, según relató Carranza, se produjo luego de que comenzara a percibir actitudes inusuales en su pareja, como distanciamiento emocional, evasivas ante conversaciones importantes y cambios en su rutina diaria, lo que despertó en él una creciente sospecha sobre sus verdaderas intenciones, mismas que resultaron ser ciertas.

Pero además del impacto emocional, el comediante se encuentra pasando por momentos de angustia ya que ahora teme por su vida. En una entrevista ofrecida el pasado 6 de junio al programa "De Primera Mano", el humorista reveló sentirse cada vez más inseguro incluso en su propia casa.

Yo no estoy peleando por venganza, estoy buscando justicia, con temores porque están pasando cosas medio raras, extrañas. En mi casa, hay carros que pasan, se quedan ahí, vivo al pie de la calle, no tengo otra seguridad. Se ve sospechoso, tres horas ahí, afirmó el comediante visiblemente afectado.

Pero la angustia de Carranza aumentó al recibir información, por parte de algunas personas cercanas a él, de que su ex prometida habría sido vista en Acapulco en compañía de figuras aparentemente vinculadas con el poder político y económico local. De la misma forma, señaló que no le interesa saber si la mujer mantiene una relación con alguien más, pues sólo quiere recurperar su dinero.

Dicen que la vieron en Acapulco con guaruras y con un señor, políticos de allá, no sé si es o político o qué es [...] Si ya tiene otra pareja decirle: mi bronca no es con usted, no tengo bronca con el tipo, quédatela, no la quiero de regreso, sentenció.