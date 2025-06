Jared Leto es acusado de agredir sexualmente a varias mujeres, incluso menores de edad

En un escándalo que está sacudiendo a la industria del entretenimiento, Jared Leto, reconocido actor y líder de la banda 30 Seconds to Mars, enfrenta acusaciones por presunto comportamiento inapropiado y conducta sexual indebida hacia varias mujeres, incluidas adolescentes, a lo largo de casi dos décadas.

Las acusaciones fueron publicadas en un extenso reportaje por Air Mail, una publicación internacional con base en Nueva York que se especializa en investigaciones culturales y sociales. Según el artículo, estas denuncias habían circulado en círculos cerrados de Hollywood durante años, pero ahora, gracias a la valentía de las denunciantes y el auge del movimiento #MeToo, salieron a la luz pública.

Hasta el momento, los portavoces de Jared Leto no lanzaron ningún comunicado oficial desmintiendo el testimonio de la víctima; sin embargo, un vocero sí negó rotundamente todas las acusaciones hechas por las mujeres en una declaración emitida a la revista Air Mail; el actor y cantante de 53 años tampoco ha hablado sobre lo sucedido.

Las denuncias surgieron luego de que la DJ angelina Allie Teilz, de 30 años, republicara en sus historias de Instagram una publicación de Facebook del año 2012. En dicha publicación, Teilz afirmaba que Leto (quien ya había sido criticado anteriormente por colegas de la industria por su actitud egocéntrica) la agredió cuando ella tenía apenas 17 años; además sentenció que el cantante conocía su edad pero "no le importaba".

View this post on Instagram

No estás realmente en Los Ángeles hasta que Jared Leto intenta forzarte entre bastidores... con falda escocesa... y un gorro de nieve [...] Este tipo me agredió y me traumatizó cuando tenía 17 años, dijo la famosa.