Ivonne Montero desmiente practicar santería, pero afirma que tiene una calavera como protección

Las calles de la Ciudad de México suelen ser escenario de noticias inesperadas que estremecen a la opinión pública. En esta ocasión, una imagen insólita acaparó la atención: la actriz Ivonne Montero, de 51 años, fue captada con una calavera en el asiento del copiloto de su automóvil, lo que desató una ola de especulaciones mediáticas.

Rápidamente surgieron conjeturas sobre prácticas religiosas o esotéricas, hipótesis que la propia actriz se apresuró a desmentir, aunque abrió un interesante debate sobre la necesidad de protección y la creatividad frente a la inseguridad cotidiana. Fueron las cámaras de "Ventaneando" las primeras en captar la imagen de la calavera en el coche de Montero, generando asombro y especulación.

Esta no es la primera vez que sucede algo así, pues en abril de 2022, la actriz ya había explicado a dichos medios que la figura no tenía relación alguna con cultos esotéricos, sino que formaba parte de su estética personal y un recurso para disuadir posibles agresores, por lo que en esta ocasión también se tomó el tiempo de explicar el significado de esta calavera.

A raíz del inusual hallazgo, comenzaron a circular rumores que vinculaban a Ivonne Montero con prácticas esotéricas, específicamente con la santería, sugiriendo que la calavera en su vehículo formaba parte de algún ritual de protección espiritual. Sin embargo, la reconocida actriz desmintió estas versiones y aclaró que el objeto no tiene ninguna connotación religiosa ni mística, sino que lo utiliza como una medida de seguridad personal.

Mira, no tiene nada que ver que sea una calavera, a mí me encantan las calaveras y ya lo saben. No tiene nada que ver con la Santa Muerte porque siempre me lo dicen. Yo la puse porque necesitaba sentir que alguien me acompañaba porque luego ando sola, afirmó.