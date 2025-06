Hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán rompe el silencio, revela si sus papás ya están separados | VIDEO

Hace unos días, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, una de las parejas más emblemáticas del gremio artístico de México se encuentran en medio de la polémica, luego de que trascendió que los actores y cantantes podrían estar ya separados y que muy pronto anunciaran su ruptura. Cabe señalar que los involucrados hasta el momento no se han pronunciado al respecto.

Pese a que ni Biby ni Eduardo Capetillo han aceptado o desmentido su presunto divorcio, su hijo mayor Eduardo Capetillo Jr. rompió el silencio y en una breve entrevista reveló detalles de la relación entre sus padres, pues, aseguró que el público debe saber la verdad.

En une breve entrevista en donde Eduardo Capetillo Jr dio detalles de su vida privada y aseguró que se encuentra soltero, el joven cantante también fue cuestionado sobre el matrimonio de sus padres quienes presuntamente ya se encuentran separados y que en poco tiempo harán pública su separación, esto luego de terminar con algunos compromisos de trabajo.

Ante este cuestionamiento, Eduardo Capetillo Jr.muy tranquilo aseguró que el matrimonio de sus padres se encuentra muy bien, pues, hasta el momento, a él y a sus hermanos no les han comentado nada, además asegura que ambos están de lo más felices.

“Ahí andan los dos…que yo sepa no (no están separados), no ahí andan, están muy contentos…”, reveló Eduardo