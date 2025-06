Heterocromía: la canción de Belinda que va dedicada a su ex que no es Nodal, estas son las pruebas

El pasado 5 de junio, Belinda lanzó su nuevo disco, el cual lleva por nombre “Indómita” en donde la bella rubia debutó con los corridos tumbados y lanzó al mundo la creación de los “corridos coquettes”, además, en esta producción, Beli une su voz a la de otros grandes artistas como Natanael Cano, Tito Double P, Xavi, Kenia Os, entre otros más.

En este disco, Belinda lanzó 17 canciones, y de acuerdo con la propia cantante, cada uno de estos temas está dedicado para alguien que fue parte de su vida, y nos dimos cuenta con el tema “Cactús” el cual evidentemente era dedicado a Nodal, pero, ahora al escuchar el disco completo, hay una canción llamada “Heterocromía” misma que está destinada para otro hombre con quien se le relacionó a la también actriz hace poco tiempo.

¿A quién le dedicó Belinda el tema Heterocromía?

Es la canción número 14 de su nuevo disco, y el cual evidente no ha pasado desapercibido desde su estreno, y es que, seguidores de la cantante han puesto especial atención ya que el tema describe a un hombre prepotente, que es de un nivel económico alto, que porta marcas exclusivas en su ropa y hasta en las bebidas.

Foto: IG Daniel Molina

Sin embargo, lo que más llama la atención es el título de la canción, ya que, la heterocromía es una condición que muy pocas personas tienen, pues, los ojos de la persona que lo tiene son de diferente color, es decir, uno cafe y otro azúl o cualquier otra combinación de colores; y aunque pocos lo habían notado esto lo presenta el empresario Gonzalo Hevia Bailleres, con quien se le relacionó sentimentalmente con Belinda por allá del 2023. Por cierto en esta canción en una parte menciona las iniciales del empresario GHB.

Otra prueba que la canción va dedicada al empresario

En una parte de la canción “Heterocromía”, Belinda habla que no conoció a su exsuegra, pues, pudo haberse alterado al saber que no es de alcurnia. Esto recuerda que en julio de 2023 en el programa En Shock se mencionó que el empresario podría ser desheredado porque su familia no aprobaba la relación con Belinda.

“El tema es que la familia ha escuchado tantas cosas malas de Belinda como de que deja pobres a los novios, que no quieren que ande con él, y entonces le dijeron: ‘si tu sigues de necio con esa señora o esa mujer te vamos a desheredar, tu sabes’, entonces ahora, cada que sale con Belinda le dice: ‘nos vemos en la esquina’ (risas)...”, dijo Jorge Carbajal en 2023

Mira sus declaraciones a partir del minuto 41:09

Después de todo lo anterior, usuarios de redes sociales siguen sacando más conclusiones sobre que esta canción va dedicada para el joven empresario con quien se le relacionó a la cantante y actriz.