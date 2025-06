Gala Montes admite tener miedo de su pelea de box con Alana Flores, ¿cuándo se enfrentan?

La Ciudad de México se encuentra lista para un evento que promete revolucionar el cruce entre el mundo del entretenimiento y el deporte de combate: el próximo domingo 17 de agosto, el icónico Palacio de los Deportes abrirá sus puertas para albergar Supernova Orígenes, una pelea que está generando gran expectativa tanto en redes sociales como en medios nacionales e internacionales.

Aunque son muchas las personas que esperan este evento, la atención se ha centrado principalmente en dos figuras de suma importancia: Alana Flores y Gala Montes. Es así como el evento Supernova Orígenes representa un punto de inflexión en la forma en que el público mexicano consume este tipo de espectáculos deportivos, al fusionar la emoción del ring con el carisma de dos jóvenes figuras de la televisión y redes sociales.

Para quienes no la conozcan, Alana Flores es una influencer regiomontana de 24 años que es conocida principalmente por su trabajo en redes sociales y en distintos deportes, por lo que llega con experiencia sobre el ring. Su historial registra al menos tres combates previos, lo que la posiciona con ventaja ante su rival.

A su vez, Gala Montes es una actriz con una carrera consolidada en la televisión y reconocida también por su presencia en plataformas digitales, donde ha mostrado un compromiso serio con su preparación física y mental para enfrentar este nuevo reto ya que a pesar de que se encuentra en una buena condición física, no había recibido un entrenamiento formal para el deporte.

En una reciente entrevista para el programa "De primera mano", Gala compartió sus impresiones sobre la competencia, su entrenamiento y las emociones que le genera la pelea. La actriz de 24 años describió a su rival, Alana Flores, con gran respeto y admiración, afirmando que la experiencia de la influencer la impulsa a querer ser mejor no para vencerla, sino como una meta personal.

Es una mujer muy comprometida, sumamente disciplinada, me gusta una contrincante que se tome las cosas en serio y me rete a ser mejor, afirmó Gala Montes.

En cuanto a su rutina, Montes destacó la exigencia física y mental que implica prepararse para un combate de esta naturaleza. Según explicó, su entrenamiento diario supera las dos horas e incluye desde ejercicios de resistencia y fuerza hasta prácticas técnicas de boxeo. Además, modificó aspectos importantes de su estilo de vida: dormir adecuadamente, evitar fiestas y mantener una alimentación estricta.

Pero además de enfocarse en su condición corporal, Gala Montes también destacó durante dicha entrevista que a la par de la exigencia física, se encuentra llevando una preparación para el manejo de sus emociones ya que reconoció sentir miedo y nervios, pero los ve como impulsores de su desarrollo personal.

Es algo retador, obviamente me da miedo, me pone nerviosa, pero me encanta estar nerviosa, me encanta el miedo porque ahí es cuando uno crece, dijo.