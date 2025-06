Acusan a Javier Ceriani de secuestro y extorsión, así se defendió el youtuber | VIDEO

La relación entre Fernando Gamboa y Javier Ceriani, inicialmente de entrevistador y entrevistado, se ha tornado conflictiva. El hombre mencionado acusó recientemente al periodista y a su equipo de haberlo extorsionado, incluso de intentar secuestrarlo durante una entrevista en el que lo habrían presionado para hablar en contra de Imelda Tuñón.

Gamboa afirmó que fue retenido contra su voluntad y que se vio obligado a "negociar" su salida de la situación, incluso mencionando un supuesto intento de sembrarle drogas. Por esta razón, Gamboa declaró que ya se inició un proceso legal con una denuncia formal por extorsión y privación de la libertad en grado de tentativa.

Javier Ceriani, por su parte, negó rotundamente las acusaciones de Fernando Gamboa sobre extorsión y secuestro. Afirma que, hasta la fecha, no existe ninguna denuncia formal en su contra y califica estas aseveraciones como "Fake News" y una "mentira fabricada y manipulada". Ceriani sostiene que quienes difunden esta información están cometiendo difamación y actuando con una "agenda de youtubers resentidos y fracasados".

"Hasta el día de hoy en la mañana, no hay ningún tipo de denuncia ni de extorsión ni de secuestro contra Javier Ceriani. Cualquier youtuber o periodista que asegure que esto existe hasta el día de hoy, no hay denuncia. Han hecho una Fake News, han levantado falso testamento, han difamado a un periodista, testimonio manipulado, o sea que cualquier periodista que tenga en su plataforma un titular que dice que me denuncian, es una mentira de difamación"

En su más reciente transmisión de YouTube, el conductor enfatizo que mantiene comunicación diaria con Imelda Tuñón, quien le habría confirmado la ausencia de cualquier denuncia de Gamboa. Aseguró que incluso tiene pruebas contundentes de que no existe tal denuncia.

"Mentira fabricada y manipulada con una agenda de youtubers resentidos y fracasados que obviamente yo estoy dispuesto de ir a la Ley con todo. Imelda y yo nos hablamos todos los días, no hay ninguna denuncia de Fernando Gamboa contra mí. No sé cómo puedo mostrarlo. Fue todo un invento y campaña"

Ceriani ve estas acusaciones como una "trampa para ensuciar" su imagen, producto de la envidia y los celos, también advirtió que está dispuesto a llevar el asunto "a la Ley con todo". Se defiende argumentando que es una persona "intachable" y que nadie que lo conozca podría creer que es un secuestrador.

"Es una trampa para ensuciar al youtuber número uno, por envidia, por celos, porque no llegan a donde yo llego. Lo siento, pero no voy a tolerar una mentira más en mi nombre. Nadie en la tierra se pueda creer que soy un secuestrador, me conocen hace años, soy intachable, no tengo nada"