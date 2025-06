Un helado, un tiktok y un post de instagram: las presuntas pruebas de que Christian Nodal le fue infiel a Cazzu

Las redes sociales acaban de estallar en euforia después de que descubrieron que Ángela Aguilar tiene un sabor favorito de helado, pero no es todo, pues el mismísimo Christian había dado algunas pistas de dicho helado en uno de sus conciertos, por lo que presuntamente formaba parte de su rider, lo que tomaron por una clave de una presunta infidelidad.

La primera prueba que los fanáticos publicaron, fue un video que Ángela Aguilar publicó un par de días atrás. A través de su cuenta de TikTok se pudo ver a la cantante comiendo un helado que resulta ser su sabor favorito y su marca favorita, de acuerdo con la propia descripción del clip.

Más tarde salió a la luz el posteo que hizo Christian Nodal en su Instagram oficial. Data de los primeros días del mes de mayo de 2024, estaba en plena gira y subía fotografías de cada una de sus presentaciones, pero en el backstage de esa noche había algo muy particular.

Se trata, ni más ni manos, que de un bote de helado de la misma marca y sabor que publicó Ángela Aguilar en sus redes sociales, Thrifty de algodón de azúcar. Esto no significa necesariamente que hayan estado juntos en ese momento, cuando el cantante todavía no anunciaba su separación de Cazzu.

Fue días más tarde, el 23 de mayo, cuando las redes sociales se encendieron debido a la publicación de la expareja de intérpretes. Fue a través de las redes sociales que Nodal compartió la noticia con el siguiente mensaje: "Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño".

En un podcast, Cazzu aseguró que ella no sabía que su expareja tenía una relación, pues al momento en que se dejaron, Christian Nodal aseguró que se iba por una razón diferente, incluso el cantante mexicano confirmó que no tenía otra pareja ni otra mujer. Finalmente se enteró de la relación, la boda y el matrimonio a través de las redes.

"A mí me dejaron por un motivo distinto, me enteré de ellos a través de los mismos medios que todos. Fue una gran sorpresa, no hice nada, cuando alguien no quiere seguir en una relación con alguien, no hay nada que hacer"