Tom Felton volverá a ser Draco Malfoy para la obra de Broadway "Harry Potter y el legado maldito"

Después de 14 años desde su última aparición como Draco Malfoy en la pantalla grande, Tom Felton regresa al mundo mágico de Harry Potter, pero esta vez no se trata de un papel como parte de la saga original, sino que el actor británico dará vida nuevamente a su icónico personaje en la producción teatral "Harry Potter y el legado maldito" (Harry Potter and the Cursed Child), que se presentará en Broadway.

El anuncio se realizó el 5 de junio durante el programa "Today", donde Felton expresó su entusiasmo por volver a interpretar a Draco, ahora en una etapa adulta y como padre. La obra se presentará en el Lyric Theatre de Nueva York a partir del 11 de noviembre de 2025 y tendrá una duración de 19 semanas, concluyendo el 22 de marzo de 2026.

Felton, quien interpretó a Draco desde los 13 años, compartió que asumir este papel en una versión adulta representa un desafío emocionante; además, es bien sabido para las y los "potterheads" que a pesar de que el actor ha desarrollado una carrera sólida desde su época en Harry Potter, la conexión con este entrañable villano sigue siendo muy fuerte.

Es como un sueño. Dejé atrás al personaje hace 16 años, y ahora tengo la oportunidad de interpretarlo de nuevo, esta vez como padre, en una nueva historia, dijo Tom Felton.

Tom Felton regresa como Draco Malfoy para obra de teatro en Brodway

De la misma forma, Tom Felton subrayó que interpretar a Draco adulto conlleva un desafío especial ya que a pesar de tener una conexón muy profunda con la saga y con su personaje, admite que sólo lo conoce en su faceta de niño y ahora deberá evolucionarlo hacia la paternidad, un terreno nunca antes explorado dentro de la saga.

Conozco a Draco como niño, pero no como adulto. Es una nueva experiencia y un desafío emocionante, explicó.

Además, Felton carga con una gran responsabilidad sobre su varita, pues desde su estreno en Londres en 2016, "Harry Potter y el legado maldito" es considerada un éxito rotundo. La obra ha ganado 9 premios Olivier y seis premios Tony, incluyendo Mejor Obra y en Broadway, se consolidó como la obra no musical más taquillera, con más de 1,550 funciones en el Lyric Theatre.

Para quienes no se encuentren familiarizados con la saga, la obra "Harry Potter and the Cursed Child" fue concebida inicialmente como un espectáculo teatral en dos actos, cuya duración total superaba las cinco horas, repartidas entre sesiones. Sin embargo, en años recientes, la producción fue ajustada para ofrecer una versión más compacta, que se desarrolla en una única función de aproximadamente dos horas y 45 minutos, facilitando su acceso a un público más amplio.

Si bien la obra ha sido un éxito indiscutible, aún no se ha confirmado una adaptación cinematográfica, pero el director Chris Columbus manifestó su interés en dirigirla con el elenco original. Columbus, quien dirigió las dos primeras películas de la saga, considera que sería una oportunidad única para reunir al trío protagonista en una nueva aventura; sin embargo, esta producción sólo es una idea sin bases sólidas.

¿De qué trata "Harry Potter y el legado maldito"?

"Harry Potter y el legado maldito" ("Harry Potter and the Cursed Child") es una obra de teatro y libro que actúa como una secuela oficial de la saga de Harry Potter, desarrollada a partir de una historia original de J.K. Rowling, Jack Thorne y John Tiffany, con libreto escrito por Thorne.

La historia se sitúa 19 años después de los eventos finales de "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte", cuando Harry, Hermione y Ron ya son adultos, tienen carreras establecidas en el mundo mágico y están criando a sus propios hijos. Harry es ahora un funcionario de alto rango en el Ministerio de Magia, casado con Ginny Weasley y padre de tres hijos.

Uno de ellos, Albus Severus Potter, es el protagonista principal junto con Scorpius Malfoy, el hijo de Draco. Así, la trama gira en torno a la relación complicada entre Harry y Albus, quien se siente oprimido por el legado de su padre y lucha por encontrar su propia identidad.

Mientras Albus inicia su vida escolar en Hogwarts, entabla una fuerte amistad con Scorpius, lo que lleva a ambos a involucrarse en una aventura peligrosa relacionada con los viajes en el tiempo. Durante esta aventura, los jóvenes intentan alterar eventos del pasado con la ayuda de un giratiempo, provocando consecuencias graves en el presente y generando líneas temporales alternativas donde el mundo mágico toma rumbos oscuros.