Silvana Estrada regresa con música nueva y sin temor a las etiquetas

Tras el éxito de “Marchita” (2022), Silvana Estrada se tomó su tiempo para crear nueva música que le permitiera reflejar todo lo que ha vivido en los últimos años y retomar algunas piezas que hizo durante la pandemia, concentrándose en lo que la letra y música pedían y no en las tendencias o etiquetas.

“No hay una etiqueta que me moleste, pero no me tomo en serio ninguna. Para mí estas son cosas que necesita la industria, yo no. Para mí son cosas que necesita la industria, los festivales o los productores, es algo que tiene que ver más con una comunicación, suena feo decirlo, pero con una comunicación que a veces no incluye a la música, tampoco creo que se den en mala onda”, afirmó la intérprete.