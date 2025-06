Paco de María se presenta este 7 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional

Enfocado en difundir el sonido de la orquesta en vivo, Paco de María pide a las nuevas generaciones no abusar de la tecnología a la hora de crear música, ya que se pierde el sonido orgánico.

“La tecnología trae muchos pros y contras. Hay que usarla con equilibrio y no abusar, porque muchos exponentes dejan de prepararse o estudiar, porque como ahora estas herramientas les resuelven casi todo, pero no suena orgánico, hay que rescatar siempre la música en vivo”, afirmó el intérprete.

De María se presentará este 7 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional con su Big Band Jazz, un show en donde destaca la música de la orquesta y que le ha permitido fusionar con otros ritmos para refrescar clásicos de los 70 y 80 y acercarlos a los jóvenes, ya que retoma clásicos no sólo del bolero o baladas.

“Tendremos una gran producción y contenido visual en pantallas. Es un viaje musical a través de distintas épocas desde el bolero mexicano hasta las grandes composiciones y algunos homenajes a artistas que me han inspirado a lo largo de la vida como Juan Gabriel, José José, Frank Sinatra o Tonny Bennette”, contó.

Pero también retoma éxitos del rock en inglés para reversionarlos con su peculiar estilo y presentarselos a los jóvenes, los cuales efusivamente se acercan a ellos y descubren a artistas y grupos legendarios como Queen, Police o Bryan Adams, de hecho su más reciente sencillo es un cover del canadiense, ‘Everything I Do (I do It for you)’.

“Hay muchos jóvenes que entran a su música por estas versiones que presentamos y tiene sentido porque lo mismo viví yo cuando era adolescente, que empecé a escuchar los boleros en la voz de Luis Miguel y me encantó el género, entonces es darle a las canciones una nueva oportunidad”, detalló.

De María aseguró que ninguno de sus shows es igual, cambia el repertorio y los visuales que proyectan, ya que para él lo más importante es tener una conexión única con el público, el cual es variado, ya que hay desde jóvenes de 18 y 19 años, hasta adultos mayores disfrutando del jazz.

Además, en este recital presentará varios de los sencillos de “Personality Volumen 2”, su próximo disco de estudio en el que destaca una colaboración con Kika Edgar. El material estará listo en septiembre.

Tras el éxito de estas versiones de rock en inglés, ya planea retomar clásicos en español de bandas como Soda Stereo, Caifanes o Café Tacvba, incluso no descarta trabajar alguna colaboración con algunos de sus integrantes.

A DETALLE

Es originario de Ciudad Obregón, Sinaloa.

Juan Gabriel le regaló el tema “Enamórate”.

Más de 60 músicos lo acompañan en el escenario.

2001 sacó su álbum “Una buena señal”.

2007 cantó con Juanga en el Auditorio Nacional.

MAAZ