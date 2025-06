"No creo nada": Verónica Castro habla por primera vez de la boda de Cristian Castro y Mariela Sánchez

La actriz y conductora de televisión, Verónica Castro, se robó la atención de todos los medios de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló por primera vez de la boda entre su hijo, el cantante, Cristian Castro y la modelo, Mariela Sánchez.

En su reciente visita a la Ciudad de México, Verónica Castro fue cuestionada sobre los planes de boda que tiene su hijo con Mariela Sánchez. La famosa actriz lanzó varios comentarios que generaron bastante incertidumbre sobre su verdadera relación con su nuera.

En un encuentro con la prensa, Verónica Castro, una de las actrices más famosas en México, fue cuestionada sobre la boda de Cristian Castro y Mariela Sánchez. Trascendió que la celebración se podría realizar a finales de este 2025 o a principios del 2026.

Sin guardarse nada, la protagonista de telenovelas como "Rosa salvaje" y "Valentina" dijo que no cree en la boda de su hijo y Mariela Sánchez. Fiel a su estilo confesó que hasta no ver a Cristian Castro en el altar podrá darse cuenta que realmente llegó al altar.

"No creo nada, hasta no ver no creer", dijo.