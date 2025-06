Muere el comediante Tico Mendoza, conocido como "El arrecho de la costa"; Evelyn Salgado lo despide

Este viernes 6 de junio de 2025, Guerrero se vistió de luto tras la muerte de José Alfredo Mendoza López, conocido artísticamente como Tico Mendoza. Bautizado también como "El Arrecho de la Costa", Tico no solo fue un comediante, sino también un cronista popular que defendió la cultura y el habla de la Costa Chica de Guerreo a través de su voz, sus chistes y su carisma.

Reconocido por su estilo fresco, espontáneo y profundamente arraigado en las tradiciones de dicha región, murió en un hospital de Acapulco tras varias semanas de lucha contra complicaciones de salud. Su partida no solo marca la pérdida de una voz única en el humor mexicano, sino también de un promotor incansable de la identidad y la cultura regional.

Nacido en Ometepec, Guerrero, Tico Mendoza se destacó desde temprana edad por su habilidad para el humor y la improvisación; su carrera comenzó en fiestas locales y se extendió a la radio y televisión regional, donde se convirtió en una figura emblemática del entretenimiento costeño. Su estilo "picaresco" y familiar conquistó al público en palenques, festivales y teatros, donde las risas nunca hicieron falta.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, confirmó la noticia a través de su página oficial de Facebook; en su mensaje, rindió homenaje a la trayectoria del artista y expresó su pésame a familiares y amigos. Por su parte, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, también expresó sus condolencias y destacó que Tico fue un "comediante simpático y carismático, muy querido por el pueblo acapulqueño, pero sobre todo, una persona noble, sensible y afectuosa".

Como se mencionó anteriormente, Tico Mendoza usó su identidad cultural, no para burlarse de ella como suelen hacer muchos personajes, sino que la puso en alto su amor por los pueblos indígenas desde el incio de su carrera como comediante. A través de sus presentaciones en distintos escenarios nacionales e internacionales y sus videos en redes sociales, conectó con generaciones de guerrerenses, llevando mensajes de identidad, reflexión y orgullo regional.

De acuerdo con lo compartido por la famila del comediante, el cuerpo de Tico Mendoza será velado en su domicilio ubicado en Playa Ventura, Copala, en la región Costa Chica de Guerrero, de donde era originario.

El querido comediante también era una figura muy activa en redes sociales, en especial en Instagram en donde compartía fotografías de sus shows y podía verse el cariño que el público sentía por él. Fue así como a penas el 5 de junio, un día antes de su muerte, "El Arrecho de la Costa" compartió un último video en donde pidió a sus fans orar por su salud.

Les saludo con amor mi público bello, me encuentro internado pero con toda la fe que saldré de aquí con la ayuda de Dios, no crean en noticias falsas, me estoy recuperando. Les agradezco oren por mi salud, dijo Tico Mendoza en aquella publicación.