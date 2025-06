Miley Cyrus ya puede cantar las canciones de Hannah Montana, ¿por qué se lo prohibieron?

Miley Cyrus volvió al ojo del huracán luego de hacer algunas fuertes revelaciones de su salida de Disney, pues informó que durante todos estos años, se le impidió interpretar las canciones de su icónico personaje, Hannah Montana. En una declaración que ha resonado entre sus fans y la industria, la cantante no se guardó nada.

"Durante años no me dejaron cantar nada del repertorio de Hannah Montana después de salir de Disney. No me daban esas oportunidades de cantar con leyendas como Stevie Wonder, como sí pasó con los Jonas Brothers. Pero ahora entiendo que el reconocimiento más valioso lo recibí de millones de personas que estaban construyendo su identidad conmigo".