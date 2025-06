Michelle Salas revela la delicada enfermedad que padece desde hace unos años: “Ha sido frustrante”

La influencer mexicana Michelle Salas dio a conocer a través de historias en Instagram qué enfermedad padece y por la que se trata desde hace unos años con especialistas. Precisó que se trata de una situación “frustrante”, pero se mantiene optimista porque lo más importante es cuidar de su salud.

“Cuento largo corto”, escribió la bisnieta de la fallecida Silvia Pinal. “Hoy vine a ver a mi doctora Mónica, quien es lo máximo aquí en Miami”. La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel expuso que llevan “semanas pensando en el plan de ataque para mi melasma, que es una afectación en la piel que provoca la aparición de manchas, sobre todo en aquellas zonas sensibles que están expuestas a los rayos solares.

Michelle Salas también compartió que tiene este problema de salud dermatológico “desde hace un par de años”, lo que ha sido “frustrante” porque “no es algo que se quite por completo, pero sí se puede mantener bajo control con constancia y el tratamiento adecuado”.

“A ver cómo me va, ya les iré contando. Sé que muchas de ustedes también lidian con el melasma y, de verdad, hasta que no lo tienes no sabes lo frustrante que puede llegar a ser. Por eso me gusta compartirles estas cositas”.