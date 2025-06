"Lo disfrutamos": Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal, habla sobre su alianza con Cruz Martínez

Hace unos días Alicia Villarreal, concedió una entrevista en la que habló de la relación laboral entre sus exmaridos, Cruz Martínez y el actor, Arturo Carmona. La cantante lanzó varios comentarios dirigidos hacía los padres de sus hijos.

En plática con Telediario, "La güerita consentida" aseguró que le sorprende la alianza laboral que inició su ex Arturo Carmona con su aún esposo, Cruz Martínez, cuando hay muchos otros empresarios. La intérprete dijo que seguramente se juntaron porque son "iguales".

Después de las declaraciones que hizo la intérprete de "Te quedó grande la yegua" y "Te aprovechas", el programa de espectáculos "Siéntese quién pueda" entrevistó al actor Arturo Carmona, exesposo de Alicia Villarreal y padre de Melanie Carmona.

Durante la plática, el exconductor del "programa Hoy" aseguró que su única relación con Alicia Villarreal es por su hija en común, Melenie Carmona. Arturo Carmona dijo que no forma parte del problema entre la cantante y su esposo, Cruz Martínez, pero se mantiene al pendiente del bienestar de su hija.

"Más que dolerme me sacan un poco de base. Tenemos a nuestra hija, tenemos que abogar y ver por ella para siempre. Estoy tranquilo, es una excelente mamá. Yo no estoy dentro de ese problema, no es que no me importe", dijo.