¿Leonardo García agredió a su mamá Sandra Vale? Ambos tienen un careo y dan su versión | VIDEO

A lo largo de esta semana el nombre de Leonardo García, hijo del fallecido actor, Andrés García, se colocó en el ojo del huracán después de que trascendiera que recayó en sus adicciones y agredió físicamente a su mamá, Sandra Vale, durante una visita a Acapulco.

Después del escándalo, Leonardo García desmintió las acusaciones que existían en su contra. Por otra parte la revista de espectáculos TVNotas filtró un audio donde supuestamente Sandra Vale confirmaba la agresión en su contra por parte de su hijo.

En el audio la expareja sentimental de Andrés García dice que su hijo, Leonardo García, sí la agredió físicamente e incluso detalló que le clavó un cuchillo poniendo en riesgo su vida. Ante esta situación ambos hablaron en el programa de Gustavo Adolfo Infante.

Después de la publicación de un supuesto audio de Sandra Vale, el experto en temas de la farándula, Gustavo Adolfo Infante, entrevistó a la expareja de Andrés García y a Leonardo García para conocer su versión de la agresión que generó controversia en la industria del espectáculo.

Durante la plática, Sandra Vale, aseguró que su hijo, Leonardo García, nunca la agredió físicamente. Desmintió que la haya acuchillado y que Andrés García haya amenazado a su hijo. Entre risas desmintió la información publicada por TVNotas.

"Claro que no Gustavo (me agredió Leonardo García). Leonardo no me acuchilló en su vida y su padre nunca puso una bala en su cabeza", explicó.