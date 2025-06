Julian Gil confiesa su miedo de volver a ser papá, pero asegura que quiere un hijo con Valeria

Durante el tercer capítulo del reality show “Secretos de parejas”, los matrimonios de famosos acudieron a una actividad con una terapeuta en donde cada uno debía confesarse cosas que no sabían uno del otro, fue así como Poncho De Nigris y Marcela Mistral entre lágrimas hicieron promesas para mejorar su matrimonio.

En esta actividad, también participaron Julián Gil y su esposa Valeria Marin quienes abrieron su corazón ante las demás parejas y ambos confesaron el deseo de convertirse en padres. Lo que sorprendió es que Julián reveló el miedo de volver a perder a un hijo, pues, desde hace 8 años su ex pareja la actriz Marjorie de Sousa no lo deja ver al hijo que tuvieron juntos.

El gran miedo de Julián Gil

Durante una de las dinámicas del reality show transmitido por Canela.TV, Julián no sólo expresó su amor por Valeria, sino que también le compartió uno de sus más grandes anhelos: convertirse nuevamente en padre. Sin embargo, el deseo viene acompañado de una confesión honesta: el miedo de repetir experiencias dolorosas del pasado.

“Sí quiero que seas la mamá de un hijo mío”, dijo Julián

Esta frase marcó un momento clave en el capítulo de “Secretos de parejas”, dejando ver al público un Julián más humano, lejos del galán de telenovelas. Su declaración fue contundente, pero cargada de sentimientos complejos. A sus 54 años, el argentino no es ajeno a las heridas que deja el tiempo y el aprendizaje que traen las relaciones rotas. Por eso, aunque su anhelo de formar una familia con Valeria es fuerte, también admitió sentir temor de volver a enfrentar la paternidad. Julián explicó que espera el momento adecuado, ese en el que ambos se sientan listos para dar el paso.

“Que sea un niño deseado, un niño planificado”, dijo

Pese a que las lágrimas invadieron a Julián Gil en este momento tan especial para él y su esposa Valeria, el galán de telenovelas no pudo ocultar la emoción que le provoca la idea de compartir una nueva etapa junto a la mujer que, asegura, le devolvió la fe en el amor.

Valeria, la mujer que lo reconstruyó

En su intervención, Gil también agradeció a Valeria por haber estado a su lado en uno de los momentos más oscuros de su vida. "Me recogiste en mi peor momento", le dijo conmovido, mientras recordaba la etapa en la que creyó que ya no sería capaz de amar de nuevo. Esta declaración dejó claro que su vínculo con Valeria va más allá de lo superficial y que, en ella, ha encontrado no solo a una pareja, sino a un verdadero apoyo emocional.

La posibilidad de convertirse en padres sería una experiencia completamente nueva para Valeria, pero no para él. Y es que, Julián Gil ya tiene dos hijos de relaciones anteriores: Nicolle, fruto de su relación con Brenda Torres, y Matías, a quien tuvo con la actriz Marjorie de Sousa. Con este último no ha tenido contacto desde hace casi ocho años, una situación que ha marcado profundamente su visión sobre la paternidad.