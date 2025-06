Entre lágrimas Poncho de Nigris hace fuerte confesión a Marcela Mistral: “Quiero ser mejor esposo”

Este jueves 5 de junio se estrenó el tercer capítulo del reality show “Secretos de Parejas” en donde 4 matrimonios conformados por famosos abren sus corazones y han hecho fuertes confesiones de sus vidas personales, en este episodio las parejas revelaron cosas que no sabían uno del otro lo que provocó lágrimas y un momento muy sensible.

Y es que, el matrimonio conformado por Poncho de Nigris y Marcela Mistral fueron los primeros en participar en la dinámica de terapia de parejas, y sin decir más, la esposa de Poncho rompió en llanto al confesar el peso que siente de la monotonía de su vida de ama de casa, pues, dejó claro que sus hijos y Poncho son el amor de su vida, sin embargo, expuso que es muy pesado ser mamá.

Poncho de Nigris hace fuerte confesión a su esposa

Tras escuchar a Marcela Mistral y verla realmente afectada, Poncho de Nigris se quebró un poco, pues, entendió a la perfección el pesar que siente la madre de sus hijos, segundos después, fue su turno y aún sin decir nada, el ex participante de La Casa de los Famosos no pudo contener el llanto y las lágrimas brotaron.

Fue entonces que Poncho de Nigris, comenzó a confesarle a su esposa Marcela que pese a su educación en la que no le enseñaron a demostrar amor, le gustaría ser más cariñoso: “Apuesto que no sabías que quisiera ser más cariñoso…quisiera ser como tú quieres que sea un osito cariñosito, no sé, no puedo batallo mucho con eso, te expreso mi amor de diferentes maneras…”.

Tras esta confesión, Poncho De Nigris le aseguró a Marcela Mistral que desea ser un mejor esposo y reveló que todo lo que hace por y para ella es para prepararla para un futuro en el que el regiomontano pudiera hacer falta.

“...eres mi balance, quiero ser mejor esposo, estoy tratando de cuidarte y de protegerte para que nadie te haga daño, porque, todo lo que hago para cuando no esté te sepas defender y te sepas cuidar y a los niños también”, dijo entre lágrimas Poncho a Marcela

La promesa de Poncho de Nigris a su esposa

En la parte final de la actividad, Poncho De Nigris le prometió a su esposa Marcela Mistral que a partir de ese momento trataría de ser aún más cariñoso tanto con ella como con sus hijos, pues, para él su familia lo es todo, incluso aseguró que él puede dar la vida por ellos.